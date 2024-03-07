Весна заграє новими фарбами: топ-10 варіантів манікюру, актуальних сьогодні (фото)

Стильні, барвисті варіанти для коротких та довгих нігтів

Ви вже знаєте, що зараз актуальним є манікюр у контрастному стилі. Але це не єдиний тренд весни 2024.

Цей сезон привносить багато нових тенденцій. Разом із теплом повертаються димчасті візерунки, ніжні відтінки та яскраві кольори.

Серед трендів весняного манікюру 2024 — відсутність строгих рамок у стилі та водночас присутність певних модних напрямків. Цей рік актуальний червоним, фіолетовим, сірим, жовтим та зеленим відтінками. Використовуйте їх у манікюрі як яскраві, і більш нейтральні варіації.

Виберіть в якості дизайну нігтів квіти, абстракції, хвилі, смужки або графічні візерунки. Для тих, хто надає перевагу класиці, підійде французький манікюр з будь-яким кольором, але нюдові відтінки завжди актуальні.

"Телеграф" зібрав для вас найактуальніші ідеї для дизайну нігтів цього сезону. Залишилося лише зберегти їх собі на пристрій та показати своєму майстру.

Актуальний манікюр на весну: топ-10 найкращих ідей

Раніше "Телеграф" розповідав, що у моді навесні 2024 року знаходиться білий манікюр. Він легко поєднується з будь-яким одягом, завжди надає образу стильного та свіжого вигляду.