Тренд для самых смелых: с чем звезды моды носят кружевную юбку в этом сезоне (фото)

Рассказываем, с чем носить юбку из кружева, чтобы выглядеть стильно

В гардеробы модниц уверенно входит нежная кружевная юбка. Этот наряд легко сочетается с различными стилями, от изысканных образов до аутфитов в стиле гранж, и каждая может интерпретировать его в соответствии с собственными модными предпочтениями. Среди вариантов — миди, мини, яркая или однотонная — кружевная юбка становится одним из незаменимых трендов этой весны.

На подиумах весна-лето 2024 года кружевные юбки представлены в разнообразных вариациях, отмечает издание Vogue. Dior выбрали деликатность для создания изящного образа, сочетая юбку с черным блейзером и безупречной белой рубашкой. Michael Kors предпочли монохромный стиль, представив кружевную юбку в сочетании с черной рубашкой большого размера и босоножками.

Показ Dior. Фото: Vogue

Показ Michael Kors. Фото: Vogue

Мойя Мохинни предстала в белой кружевной юбке ассиметричной формы, дополнив ее кожаным бомбером и сапогами с острым носом. Она дополнила образ черной кожаной сумкой и украшениями золотого оттенка.

Солнцезащитные очки отлично вписываются в образ. Фото: Vogue

Кендалл Дженнер демонстрировала черный кружевной ансамбль бренда Miu Miu, состоящий миди-юбки и топа. Образ был дополнен босоножками на высоком каблуке.

Для изюминки Кендалл Дженнер выбрала шелкове белье. Фото: Vogue

София Роу присоединилась к тренду, объединив кружевную юбку с топом с выкатом Бардо. Дополнила ее небольшая сумка Lady Dior.

София Роу выбрала темные ботинки в тон сумке. Фото: Vogue

Зои Салдана выбрала белую кружевную юбку длины меди. Образ завершили жемчужные серьги Dior и черный жемчужный чокер.

Зои Салдана дополнила образ бело-черным полупрозрачным жилетом. Фото: Vogue

Для показа Miu Miu Ники Ву выбрала черную кружевную юбку, добавив к ней кожаную куртку и байкерские ботинки.

Белая сумка дополнила образ. Фото: Vogue

Амали Гассманн предпочла черную модель длины миди с сетчатым корсетом-байкой. Она завершила свой образ кожаной микросумкой Dior Bobby.

Амали Гассманн сочетает юбку миди с сапогами с ремешками. Фото: Vogue

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