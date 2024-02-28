Тренд для самых смелых: с чем звезды моды носят кружевную юбку в этом сезоне (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рассказываем, с чем носить юбку из кружева, чтобы выглядеть стильно
В гардеробы модниц уверенно входит нежная кружевная юбка. Этот наряд легко сочетается с различными стилями, от изысканных образов до аутфитов в стиле гранж, и каждая может интерпретировать его в соответствии с собственными модными предпочтениями. Среди вариантов — миди, мини, яркая или однотонная — кружевная юбка становится одним из незаменимых трендов этой весны.
На подиумах весна-лето 2024 года кружевные юбки представлены в разнообразных вариациях, отмечает издание Vogue. Dior выбрали деликатность для создания изящного образа, сочетая юбку с черным блейзером и безупречной белой рубашкой. Michael Kors предпочли монохромный стиль, представив кружевную юбку в сочетании с черной рубашкой большого размера и босоножками.
Мойя Мохинни предстала в белой кружевной юбке ассиметричной формы, дополнив ее кожаным бомбером и сапогами с острым носом. Она дополнила образ черной кожаной сумкой и украшениями золотого оттенка.
Кендалл Дженнер демонстрировала черный кружевной ансамбль бренда Miu Miu, состоящий миди-юбки и топа. Образ был дополнен босоножками на высоком каблуке.
София Роу присоединилась к тренду, объединив кружевную юбку с топом с выкатом Бардо. Дополнила ее небольшая сумка Lady Dior.
Зои Салдана выбрала белую кружевную юбку длины меди. Образ завершили жемчужные серьги Dior и черный жемчужный чокер.
Для показа Miu Miu Ники Ву выбрала черную кружевную юбку, добавив к ней кожаную куртку и байкерские ботинки.
Амали Гассманн предпочла черную модель длины миди с сетчатым корсетом-байкой. Она завершила свой образ кожаной микросумкой Dior Bobby.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды стали самими противоречивыми в 2024 году. Часть из них довольно универсальны, а некоторые покажутся слишком вызывающими даже самым смелым модницам.