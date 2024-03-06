Это должно быть в вашем шкафу: какие вещи в 2024 году на пике популярности

Модные тенденции 2024

2024 год щедр на яркие и неожиданные тренды. Поэтому стоит следить за модой и наблюдать, какие вещи актуальны в этом году. Раньше мы писали о трендах на пальто весной, а теперь делимся модными тенденциями 2024 года.

В этом году в тренде яркие цвета и анималистические принты. О модных тенденциях рассказали на vogue.

Модные тенденции 2024

"Дорогие" оттенки

В 2023 году в тренде были нейтральные оттенки, а в 2024 году гардеробы всех модниц будут заполняться яркими оттенками. Изумрудно-зеленый, рубиново-красный или сапфирово-синий – все эти цвета среди трендов этого года.

Фото: pinterest

Мода 90-х

Поскольку мода циклическая, в тренды возвращаются очки с тонкой оправой, деловые рубашки и кардиганы, о которых мы давно забыли в прошлые годы. В моду возвращаются рубашки с четким силуэтом, особенно популярными в 90-х.

Фото: pinterest

Узоры

В этом году в моде — пальто с леопардовым принтом и платья в горошек. В 2024 году они числятся классикой. Этот год – эпоха изысканного максимализма и роскоши в одежде, поэтому неординарные паттерны особенно актуальны.

Фото: pinterest

Фурнитура

В 2024 году в моду возвращается фурнитура. Металлические украшения в этом году будут особенно актуальны. Пряжки и шпильки тоже в тренде, поэтому не стоит бояться дополнять свои образы такими аксессуарами.

Фото: vogue

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие аксессуары в тренде в 2024 году. В этом году в моде максималистические украшения и сумки.