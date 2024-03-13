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Юбка плиссе – тренд весны 2024: как и с чем ее носить, чтобы выглядеть стильно

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
С чем носить юбку плиссе
С чем носить юбку плиссе. Фото Pinterest

Подборка для тех, кто хочет выглядеть стильно

Юбка плиссе возвращается в тренды. За время своего существования она менялась и была в разной длине и материале. Раньше мы писали, что в моду вернулись штаны палаццо и поделились, с чем их носить. Теперь рассказываем, как стилизовать юбку плиссе.

В этом году юбки плиссе стильны в разных эстетиках и цветах. Об этом пишет Elle.

С чем носить юбку плиссе в 2024 году

В этом году популярны разные интерпретации этой юбки. Весной в моде модель мини с низкой талией. С такой юбкой можно создавать легкие летние луки.

Плиссированная юбка
Фото: elle.ua

Для создания более официальных аутфитов можно одевать юбку плиссе длины миди, дополнив рубашкой. Такой лук можно выбрать для работы или деловых встреч. Также можно надеть жакет.

Деловой лук с плесированной юбкой
Фото: elle.ua

Более легкий лук можно создать, если надеть блузку. Так вы будете выглядеть стильно и романтично.

Юбка плиссе
Фото: elle.ua

В этом году также актуальны монохромные луки. Плиссированные юбки из денима будут выглядеть стильно с джинсовым пиджаком.

Джинсовая юбка плиссе
Фото: elle.ua

Более изысканный лук можно создать, надев юбку плиссе с необычной блузой или акцентным пиджаком. Такой образ подойдет для важных событий.

Модные луга с плиссированной юбкой
Фото: elle.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде в 2024 году. Мы поделились стильными дополнениями к вашим весенним лукам.

Теги:
#Мода #Юбки #Тренды