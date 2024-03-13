Юбка плиссе – тренд весны 2024: как и с чем ее носить, чтобы выглядеть стильно

Подборка для тех, кто хочет выглядеть стильно

Юбка плиссе возвращается в тренды. За время своего существования она менялась и была в разной длине и материале. Раньше мы писали, что в моду вернулись штаны палаццо и поделились, с чем их носить. Теперь рассказываем, как стилизовать юбку плиссе.

В этом году юбки плиссе стильны в разных эстетиках и цветах. Об этом пишет Elle.

С чем носить юбку плиссе в 2024 году

В этом году популярны разные интерпретации этой юбки. Весной в моде модель мини с низкой талией. С такой юбкой можно создавать легкие летние луки.

Для создания более официальных аутфитов можно одевать юбку плиссе длины миди, дополнив рубашкой. Такой лук можно выбрать для работы или деловых встреч. Также можно надеть жакет.

Более легкий лук можно создать, если надеть блузку. Так вы будете выглядеть стильно и романтично.

В этом году также актуальны монохромные луки. Плиссированные юбки из денима будут выглядеть стильно с джинсовым пиджаком.

Более изысканный лук можно создать, надев юбку плиссе с необычной блузой или акцентным пиджаком. Такой образ подойдет для важных событий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде в 2024 году. Мы поделились стильными дополнениями к вашим весенним лукам.