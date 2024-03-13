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Спідниця плісе - тренд весни 2024: як і з чим її носити, щоб виглядати стильно

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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З чим носити спідницю плісе
З чим носити спідницю плісе. Фото Pinterest

Добірка для тих, хто хоче виглядати стильно

Спідниця плісе повертається у тренди. За час свого існування вона змінювалася й була у різній довжині й матеріалі. Раніше ми писали, що в моду повернулися штани палаццо та поділилися, з чим їх носити. Тепер розповідаємо, як стилізувати спідницю плісе.

Цьогоріч спідниці плісе стильні в різних естетиках та кольорах. Про це пише Elle.

З чим носити спідницю плісе у 2024

Цьогоріч популярні різні інтерпретації цієї спідниці. Весною в моді модель міні з низькою талією. З такою спідницею можна створювати легкі літні луки.

Плісована спідниця
Фото: elle.ua

Для створення більш офіційних аутфітів можна одягати спідницю плісе довжини міді, доповнивши сорочкою. Такий лук можна обрати для роботи чи ділових зустрічей. Також можна вдягнути жакет.

Діловий лук з плісованою спідницею
Фото: elle.ua

Більш легкий лук можна створити, якщо вдягнути блузу. Так ви матимете стильний і романтичний водночас вигляд.

Спідниця плісе
Фото: elle.ua

В цьому році також актуальні монохромні луки. Плісовані спідниці з деніму матимуть стильний вигляд із джинсовим піджаком.

Джинсова спідниця плісе
Фото: elle.ua

Більш вишуканий лук можна створити, вдягнувши спідницю плісе з незвичайною блузою чи акцентним піджаком. Такий образ підійде для важливих подій.

Модні луки з плісованою спідницею
Фото: elle.ua

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття в моді у 2024. Ми поділилися стильними доповненнями до ваших весняних луків.

Теги:
#Мода #Спідниці #Тренди