Спідниця плісе - тренд весни 2024: як і з чим її носити, щоб виглядати стильно

Добірка для тих, хто хоче виглядати стильно

Спідниця плісе повертається у тренди. За час свого існування вона змінювалася й була у різній довжині й матеріалі. Раніше ми писали, що в моду повернулися штани палаццо та поділилися, з чим їх носити. Тепер розповідаємо, як стилізувати спідницю плісе.

Цьогоріч спідниці плісе стильні в різних естетиках та кольорах. Про це пише Elle.

З чим носити спідницю плісе у 2024

Цьогоріч популярні різні інтерпретації цієї спідниці. Весною в моді модель міні з низькою талією. З такою спідницею можна створювати легкі літні луки.

Для створення більш офіційних аутфітів можна одягати спідницю плісе довжини міді, доповнивши сорочкою. Такий лук можна обрати для роботи чи ділових зустрічей. Також можна вдягнути жакет.

Більш легкий лук можна створити, якщо вдягнути блузу. Так ви матимете стильний і романтичний водночас вигляд.

В цьому році також актуальні монохромні луки. Плісовані спідниці з деніму матимуть стильний вигляд із джинсовим піджаком.

Більш вишуканий лук можна створити, вдягнувши спідницю плісе з незвичайною блузою чи акцентним піджаком. Такий образ підійде для важливих подій.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття в моді у 2024. Ми поділилися стильними доповненнями до ваших весняних луків.