Антитренди манікюру 2024: три види, які ми залишимо у минулому (фото)

У 2024 році мода на природність, як і раніше, залишається актуальною

Нейл-арт є невеликою, але суттєвою деталлю в іміджі кожної жінки. Доглянуті нігті та стильний дизайн манікюру не лише підіймають настрій на найближчі три тижні, а й допомагають гармонійно доповнити повсякденний образ.

Тренди в нейл-дизайні змінюються з величезною швидкістю: те, що було актуальним учора, сьогодні вже може застаріти і трохи здешевити ваш образ. "Телеграф" зібрав три антитренди в манікюрі, від яких краще відмовитися у 2024 році.

Складний дизайн

Складний дизайн на кожному нігті давно втратив актуальність. У 2024 році використання малюнків, страз, втирання та фольги в одному манікюрі швидше за все спотворять ваш образ. Цього року краще відмовитися від химерних нейл-артів на користь мінімалістичного дизайну або однотонного покриття.

Об’ємний манікюр

3D манікюр виходить із моди. Такі деталі часто відвалюються і не виглядають так стильно. Краще замінити дизайн на стильніші об’ємні металеві розводи. Манікюр у стилі "рідкий метал" виглядатиме лаконічно і не заважатиме у повсякденному житті.

Загострена форма нігтів

У 2024 році природна краса залишається у тренді, а неприродна довжина нігтів йде геть із моди. Зараз більшість майстрів манікюру радять своїм клієнткам закруглювати кінчики нігтів, роблячи їх більш природними та наближеними до їхньої справжньої форми.

Раніше ми розповідали, який ще вид манікюру є у списку антитрендів у 2024 році. Любителькам пірсингу точно не позаздриш.