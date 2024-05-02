Самый лучший маникюр на Пасху 2024: десять идей на короткие и длинные ногти (фото)
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Дизайны нейл-арта могут напоминать как пасхальные яйца, так и пасхальный зайчиков
Подходя все ближе к светлому церковному празднику Пасхи 2024, украинки стараются не только успеть собрать все необходимые продукты для праздничного стола, но и придать особое внимание своему облику, чтобы выглядеть непревзойденно в кругу своих близких.
Празднование Пасхи может быть вдохновением для создания особого маникюра. Выбор пастельных оттенков, нежных весенних мотивов и узоров с кроликами и цыплятами поможет подчеркнуть праздничное настроение.
"Телеграф" предлагает читательницам отобранную подборку из десяти оригинальных идей пасхального маникюра, подходящих как для коротких, так и для длинных ногтей. Вдохновитесь красотой перед визитом к мастеру маникюра!
1. Маникюр "Пасхальные яйца"
2. Яркий пасхальный дизайн с цыпленком
3. Маникюр "Пасхальный заяц"
4. Лавандовый маникюр
5. Микс идей для тематических ногтей
6. Пасхальная яичница
7. Маникюр-конструктор для коротких ногтей
8. Маникюр в пастельных тонах для длинных ногтей
9. Цветущая сакура
10. Пастельный микс с паской
Очень важно на церковный праздник выбрать наряд, который будет уместным, стильным и красивым. Ранее Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на Пасху 2024.