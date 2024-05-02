Самый лучший маникюр на Пасху 2024: десять идей на короткие и длинные ногти (фото)

Дизайны нейл-арта могут напоминать как пасхальные яйца, так и пасхальный зайчиков

Подходя все ближе к светлому церковному празднику Пасхи 2024, украинки стараются не только успеть собрать все необходимые продукты для праздничного стола, но и придать особое внимание своему облику, чтобы выглядеть непревзойденно в кругу своих близких.

Празднование Пасхи может быть вдохновением для создания особого маникюра. Выбор пастельных оттенков, нежных весенних мотивов и узоров с кроликами и цыплятами поможет подчеркнуть праздничное настроение.

"Телеграф" предлагает читательницам отобранную подборку из десяти оригинальных идей пасхального маникюра, подходящих как для коротких, так и для длинных ногтей. Вдохновитесь красотой перед визитом к мастеру маникюра!

1. Маникюр "Пасхальные яйца"

2. Яркий пасхальный дизайн с цыпленком

3. Маникюр "Пасхальный заяц"

4. Лавандовый маникюр

5. Микс идей для тематических ногтей

6. Пасхальная яичница

7. Маникюр-конструктор для коротких ногтей

8. Маникюр в пастельных тонах для длинных ногтей

9. Цветущая сакура

10. Пастельный микс с паской

Очень важно на церковный праздник выбрать наряд, который будет уместным, стильным и красивым. Ранее Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на Пасху 2024.