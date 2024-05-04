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Лучше не найдете: идеи яркого пасхального маникюра с цыплятами, кроликами и крашанками (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Милый рисунок на ногтях в виде пасхального кролика Новость обновлена 04 мая 2024, 21:09
Милый рисунок на ногтях в виде пасхального кролика. Фото instagram.com

Красивые варианты нейл-арта для длинных и коротких ногтей

Светлый и особенный праздник Пасхи играет огромную роль в жизни каждого верующего и даже неверующего человека. Для последнего — это еще один способ показать себя во всей красе, особенно что касается маникюра.

Этой весной самое время предложить нашим читательницам увлекательные и модные идеи пасхального маникюра, чтобы выглядеть наилучшим образом в кругу своих близких и родственников.

Идеи пасхального маникюра 2024

Современный, стильный и оригинальный вариант маникюра — это имитация темных пятен на ногтях. Для его создания можно использовать специальное покрытие или тонкую кисть с черной краской. Этот дизайн можно сочетать с градиентным фоном или нюдовым лаком.

пасхальный маникюр с черными точками
Фото: instagram.com
маникюр с пасхальными яйцами
Фото: instagram.com
пасхальный маникюр с черными точками
Фото: instagram.com
маникюр с пасхальными яйцами
Фото: instagram.com
пасхальный маникюр с черными точками
Фото: instagram.com

Яркие изображения пасхальных кроликов, цыплят или морковок на фоне пастельных оттенков создадут впечатляющий и яркий вид. Можно подчеркнуть акцентом лишь один ноготь или нарисовать рисунок без использования цветного покрытия.

маникюр с пасхой украина
Фото: instagram.com
ногти с пасхальными яйцами
Фото: instagram.com
маникюр с зайцем
Фото: instagram.com
маникюр с цыпленком
Фото: instagram.com
розовый маникюр с пасхальным зайчиком
Фото: instagram.com
пасхальный рисунок на ногтях
Фото: instagram.com
французский маникюр с крашанками
Фото: instagram.com
маникюр на пасху 2024
Фото: instagram.com

Очень важно на церковный праздник выбрать наряд, который будет уместным, стильным и красивым. Ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на Пасху 2024.

Теги:
#Мода #Маникюр #Пасха