Лучше не найдете: идеи яркого пасхального маникюра с цыплятами, кроликами и крашанками (фото)

Красивые варианты нейл-арта для длинных и коротких ногтей

Светлый и особенный праздник Пасхи играет огромную роль в жизни каждого верующего и даже неверующего человека. Для последнего — это еще один способ показать себя во всей красе, особенно что касается маникюра.

Этой весной самое время предложить нашим читательницам увлекательные и модные идеи пасхального маникюра, чтобы выглядеть наилучшим образом в кругу своих близких и родственников.

Идеи пасхального маникюра 2024

Современный, стильный и оригинальный вариант маникюра — это имитация темных пятен на ногтях. Для его создания можно использовать специальное покрытие или тонкую кисть с черной краской. Этот дизайн можно сочетать с градиентным фоном или нюдовым лаком.

Яркие изображения пасхальных кроликов, цыплят или морковок на фоне пастельных оттенков создадут впечатляющий и яркий вид. Можно подчеркнуть акцентом лишь один ноготь или нарисовать рисунок без использования цветного покрытия.

Очень важно на церковный праздник выбрать наряд, который будет уместным, стильным и красивым. Ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что нельзя надевать на Пасху 2024.