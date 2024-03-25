5 самых модных стрижек на весну 2024, которые стильно смотрятся

Это освежит ваш внешний вид весной

Всем нам хочется красиво выглядеть и нравиться себе. Иногда душа нуждается в переменах, и часто это касается внешности. Можно попытаться сделать новую актуальную стрижку, с которой вы себя не узнаете. Кстати, есть те варианты, которые лучше всего подойдут женщинам старше 50 лет.

"Она" рассказывает, какие стрижки достойны внимания весной 2024 года. Там есть как сдержанные, так и достаточно экстравагантные варианты.

Кудрявые волосы

Если вы – обладательница вьющихся волос, то не спешите их выравнивать. Попросите мастера подстричь вам каскад на передних прядях и ровный срез по всей длине. Это будет очень свежо и трендово выглядеть. Вы себе точно понравитесь.

"Лестница"

Такой вариант стрижки стал популярным благодаря Дженнифер Энистон, сыгравшей Рэйчел из "Друзей". Лучше всего эта стрижка смотрится на средней длине волос. Кстати, подойдет не очень густым волосам: если у вас именно такие, можете попробовать.

Стрижка-боб

Многослойный длинный боб – это именно то, что вам нужно этой весной. Он остается актуальным уже не один сезон и не надоедает. Сделав технику "балаяж" или "омбре", такая стрижка будет выглядеть еще более стильно.

Длинное каре

Если вы не готовы к большим изменениям, можете начать с чего-то простого. Хорошим вариантом будет длинное каре. Эта стрижка подходит многим людям и на разную форму лица. Будьте уверены, что она будет в тренде всегда, ведь достаточно классической.

Удлиненный боб

Его особенность в том, что передние пряди длиннее, на затылке оставляют несколько слоев волос. Такая нестандартность делает облик свежим и обновленным.

Ранее "Телеграф" писал о том, как подстричь челку самостоятельно, чтобы не прятать под шапкой. Для этого лучше приобрести профессиональные парикмахерские ножницы. Во время подстригания челки ножницы нужно держать сначала перпендикулярно, а в конце — наклонить кончик вниз. Важно, чтобы волосы были сухими.