5 наймодніших стрижок на весну 2024, які стильно виглядають

Це освіжить ваш зовнішній вигляд навесні

Усім нам хочеться красиво виглядати та подобатися собі. Іноді душа потребує змін, і часто це стосується зовнішності. Можна спробувати зробити нову актуальну стрижку, з якою ви себе не впізнаєте. До речі, є ті варіанти, які найкраще підійдуть жінкам, старше 50 років.

"Вона" розповідає, які стрижки варті уваги навесні 2024 року. Там є як стримані, так і досить екстравагантні варіанти.

Кучеряве волосся

Якщо ви — власниця кучерявого волосся, то не поспішайте його вирівнювати. Попросіть свого майстра підстригти вам каскад на передніх пасмах та рівний зріз по всій довжині. Це буде дуже свіжо та трендово виглядати. Ви собі точно сподобаєтесь.

"Драбинка"

Такий варіант стрижки став популярним завдяки Дженніфер Еністон, яка зіграла Рейчел із "Друзів". Найкраще ця стрижка виглядає на середній довжині волосся. До речі, підійде не дуже густому волоссю: якщо у вас саме таке, можете спробувати.

Стрижка-боб

Багатошаровий довгий боб — це саме те, що вам потрібно цієї весни. Він залишається актуальним вже не один сезон і не набридає. Зробивши техніку "балаяж" чи "омбре", така стрижка матиме ще більш стильний вигляд.

Довге каре

Якщо ви не готові до разючих змін, можете почати з чогось простого. Хорошим варіантом буде довге каре. Ця стрижка пасує багатьом людям та на різну форму обличчя. Будьте певні, що вона буде в тренді завжди, адже є досить класичною.

Подовжений боб

Його особливість у тому, що передні пасма є довшими, натомість на потилиці залишають кілька шарів волосся. Така нестандартність робить вигляд свіжим і оновленим.

Раніше "Телеграф" писав про те, як підстригти чубчик самостійно, аби не ховати під шапкою. Для цього краще придбати професійні перукарські ножиці. Під час підстригання чубчика, ножиці потрібно тримати спочатку перпендикулярно, а в кінці — нахилити кінчик вниз. Важливо, щоб волосся було сухим.