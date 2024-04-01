Коробки на ноги замість взуття: Adidas представив нову модель кросівок

Мода не перестає вражати простотою й оригінальністю

Мода не припиняє вражати новими трендами. Німецька компанія Adidas презентувала нову модель кросівок — "Box Shoe", що має вигляд коробки для взуття блакитного кольору.

Ці кросівки нагадують коробку з-під взуття бренду Adidas з їх звичним дизайном, що став культовим. Про це повідомили Supreme Leaks News.

Підписники у коментарях припускають, що це вдалий першоквітневий жарт від бренду, до якого вони заздалегідь підготувалися, однак офіційної заяви Adidas ще не було.

Кросівки мають форму коробки для взуття, однак на них є клапан всередині, завдяки якому можна вдягнути їх на ногу, а також товсті шнурки та перфорацію. Також у взутті є отвір для ніг.

Таке взуття точно кидає виклик традиційним уявленням про стиль і розмиває межі між продуктом та упаковкою. Також такі кросівки поєднують у собі новизну та практичність.

Нагадаємо, що французький будинок моди Balenciaga здивував браслетом у вигляді звичайного рулона скотча, який має екстравагантний вигляд. Коштує аксесуар Gaffer Bangle близько 3000 євро.

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні в моді в сезоні весна-літо 2024. Ми поділилися найактуальнішими фасонами, кольорами й моделями.