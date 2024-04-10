Маникюр с перламутровым сиянием: с таким покрытием ваши руки будут в центре внимания (фото)

Делаем жемчужный блеск и изысканность на ногтях

Тренд 90-х на перламутровые ногти стремительно возвращает свою популярность. Многие модницы и даже знаменитости уже примеряют эту тенденцию. "Телеграф" уже рассказывал о ярком маникюре на короткие ногти, а сегодня делится идеями трендового перламутрового маникюра.

Чаще всего нейл-мастера делают перламутровое покрытие с использованием втирки. Сначала делается нейтральное нюдовое покрытие на ногти, потом наносится перламутровая втирка, которая и дает этот потрясающий жемчужный эффект, а в конце все это закрепляется топовым покрытием.

Красивый перламутровый маникюр не выглядит вульгарно и вызывающе. Наоборот, он сделает ваши руки очень изысканными и элегантными, которые точно будут привлекать внимание и вызывать восторг. К тому же, такой маникюр классно сочетается с разными образами — и офисным стилем, и кэжуал и праздничными аутфитами.

Идеи перламутрового маникюра на весну

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал про идеи маникюра в салатовом оттенке, которые вы захотите видеть на своих руках. Сделайте себе весеннее настроение с помощью салатового маникюра.