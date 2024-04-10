Манікюр із перламутровим сяйвом: з таким покриттям ваші руки будуть у центрі уваги (фото)

Робимо перлинний блиск та вишуканість на нігтях

Тренд 90-х на перламутрові нігті швидко повертає свою популярність. Багато модниць і навіть знаменитості вже приміряють цю тенденцію. "Телеграф" вже розповідав про яскравий манікюр на короткі нігті, а сьогодні ділиться ідеями трендового перламутрового манікюру.

Найчастіше нейл-майстри роблять перламутрове покриття з використанням втірки. Спочатку робиться нейтральне нюдове покриття на нігті, потім наноситься перламутрова втірка, яке і дає цей приголомшливий перлинний ефект, а в кінці все це закріплюється топовим покриттям.

Красивий перламутровий манікюр не виглядає вульгарно та зухвало. Навпаки, він зробить ваші руки дуже вишуканими та елегантними, які точно привертатимуть увагу та викликатимуть захоплення. До того ж такий манікюр класно поєднується з різними образами — і офісним стилем, і кежуал і святковими аутфітами.

Ідеї перламутрового манікюру на весну

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про ідеї манікюру у салатовому відтінку, які ви захочете бачити на своїх руках. Зробіть собі весняний настрій за допомогою салатового манікюру.