Пляжный сезон не за горами: три трендовые модели купальников на лето 2024 (фото)

На какие фасоны купальников стоит обратить внимание в новом пляжном сезоне

Совсем скоро начнется новый пляжный сезон, и чтобы быть в тренде нужно подобрать стильный купальник. Летом 2024 в моде будут спортивные и контрастные купальники, а также бельевой стиль.

Спортивные купальники помогут подчеркнуть фигуру, контрастные очень эффектно выглядят на загоревшем теле, а купальники в бельевом стиле сделают вас настоящей пляжной соблазнительницей, пишет Marie Claire. Предлагаем рассмотреть поближе самые трендовые купальники на лето 2024.

Спортивные купальники

Этот фасон купальников, чаще всего слитных, очень напоминает купальные костюмы спортсменов. Они выглядят весьма скромно, но при этом способны подчеркнуть все прелести спортивной фигуры. А если нужно, еще и скроют недостатки.

Фото: Pinterest

Бельевой стиль

Купальники в бельевом стиле — это модный тренд, который активно набирает популярность и в новом пляжном сезоне они будут на самом пике. Такой фасон купальников подчеркивает женственные формы и красивую фигуру, которую женщины оттачивают к лету. Бельевой стиль выглядит очень эффектно, а еще хорошо сидит, не доставляя дискомфорта.

Фото: Pinterest

Контрастные купальники

Купальники контрастных оттенков также будут в моде в пляжном сезоне 2024. Они позволяют экспериментировать с цветами и окантовками, что дает возможность создавать дерзкие и оригинальные пляжные образы.

Фото: Pinterest

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