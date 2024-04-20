Капри, прозрачная юбка и не только: пять горячих трендов сезона (фото)

Посмотрите на свой весенний гардероб под другим углом

Трендовые вещи сезона не обязательно покупать, но быть осведомленными всегда уместно. Иногда достаточно одного элемента одежды, чтобы освежить гардероб и вдохнуть в него жизнь.

Сумка новой формы или пиджак из необычного материала, как отмечает украинский стилист Марина Фадеева, может стать тем же акцентом, который подарит эмоции и даст возможность увидеть свой гардероб под новым углом.

Весной всегда хочется обновления и экспериментов. Выбирать свое среди разнообразия трендов – главный навык в современной быстрой жизни. Стилист назвала 5 трендов, которые актуальны в этом весеннем сезоне.

Прозрачная юбка

Прозрачность – один из самых громких трендов сезона. Несмотря на кажущуюся откровенность, прозрачную юбку можно легко стилизовать даже для офисного гардероба. Соединив с оверсайз пиджаком или удлиненной рубашкой, получаем образ с изюминкой, однако достаточно сдержанный и уместен во многих случаях.

Капри

Яркий, но сложный в стилизации тренд. Необходимо соблюдать баланс объемов и длин и взвешенно подбирать обувь. К сожалению, при неудачном сочетании узкие укороченные брюки могут испортить даже идеальные ноги. Однако если все сложилось, из капри можно получить достаточно интересные образы.

COUNTRY JACKET

Рабочая куртка, которую одобрил бы ваш дедушка — самая актуальная верхняя одежда в этом сезоне. Такие куртки уже многие годы создает американский бренд Carhartt. Современной стилизацией будет сочетание рабочей куртки с чем-то совершенно противоположным, например, прозрачной юбкой.

Сумка-цилиндр

Привет из 50-х, который очень органично смотрится в современных образах. Благодаря удлиненной форме такие сумки вместительны и удобны. Весьма акцентны, поэтому лучше всего смотрятся в простых минималистических образах.

Замшевые вещи

Сумки, обувь, пиджаки, юбки и даже верхняя одежда. Замшевые вещи часто встречались в коллекциях. Они сразу придают шик и выносят образ на новый уровень. Учитывая активный тренд на ковбойский стиль, популярность этого материала будет только расти.

Отметим, что в теплое время всегда возникает желание внедрять новые идеи и экспериментировать. Ранее стилист Алена Сагирова назвала 9 модных трендов лета 2024 года.