Капрі, прозора спідниця і не тільки: п'ять гарячих трендів сезону (фото)

Подивіться на свій весняний гардероб під іншим кутом

Трендові речей сезону не обов’язково купувати, але бути обізнаними завжди доречно. Іноді достатньо одного елемента одягу, щоб освіжити гардероб і вдихнути в нього життя.

Сумка нової форми або піджак з незвичного матеріалу, як зазначає український стиліст Марина Фадєєва, може стати тим самим акцентом, який подарує емоції та дасть можливість побачити свій гардероб під новим кутом.

Навесні завжди хочеться оновлення та експериментів. Обирати своє серед різноманіття трендів — головна навичка в сучасному швидкому житті. Стиліст назвала 5 трендів, які є актуальними цього весняного сезону.

Прозора спідниця

Прозорість — один з найгучніших трендів сезону. Попри уявну відвертість, прозору спідницю можна легко стилізувати навіть для офісного гардероба. Поєднавши з оверсайз піджаком або подовженою сорочкою, отримуємо образ з родзинкою, проте досить стриманий і доречний в багатьох випадках.

Капрі

Яскравий, але складний у стилізації тренд. Потрібно дотримуватись балансу об'ємів і довжин і виважено підбирати взуття. На жаль при невдалому поєднанні вузькі вкорочені штани можуть зіпсувати навіть ідеальні ноги. Проте якщо все склалося, з капрі можна отримати досить цікаві образи.

COUNTRY JACKET

Робоча куртка, яку б схвалив ваш дідусь — найактуальніший верхній одяг в цьому сезоні. Такі куртки вже багато років створює американський бренд Carhartt. Сучасною стилізацією буде поєднання робочої куртки з чимось абсолютно протилежним, наприклад, прозорою спідницею.

Сумка-циліндр

Привіт з 50-х, який дуже органічно виглядає в сучасних образах. Завдяки видовженій формі такі сумки місткі I зручні. Досить акцентні, тому найкраще виглядають у простих мінімалістичних образах.

Замшеві речі

Сумки, взуття, піджаки, спідниці і навіть верхній одяг. Замшеві речі часто зустрічались в колекціях. Вони одразу додають шику I виносять образ на новий рівень. Враховуючи активний тренд на ковбойський стиль, популярність цього матеріалу буде тільки зростати.

Зазначимо, що у теплу пору завжди виникає бажання впроваджувати нові ідеї та експериментувати. Раніше стиліст Альона Сагірова назвала 9 модних трендів літа 2024 року.