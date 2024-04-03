Добавьте красок в гардероб: какие яркие цвета в тренде в 2024 году (фото)

Выглядите ярко этой весной

2024 год полон неожиданностей в трендах. Например, в моду вернулись анималистические принты, что порадовало модниц. Прошлый год был полон розового цвета и цветочных принтов, и 2024 год не стал исключением.

То, какие цвета будут модными в следующем году, определяется тягой к новизне. Обычно цвета нового сезона полностью контрастируют с теми, что были в тренде в старом. Об этом пишет Refinery29.

Какие яркие цвета в тренде в 2024 году

Оранжевый Dreamsicle

Этот цвет выглядит в свежо, что придает тому, кто его носит, самовыражения, но и не вызывает чрезмерных емоций. Этот оттенок нежный и яркий одновременно, и, возможно, в 2024 станет внесезонным.

Фото: pinterest

Цедра цитруса

Да, этот оттенок не очень подходит для повседневного образа, однако его можно сделать ярким акцентом. Этот цвет невероятно красивый и трендовый.

Фото: pinterest

Кремовый

Этот классический оттенок – тренд 2024. Кремовый цвет с теплым подтоном прекрасно украсит любой лук и сделает его элегантнее.

Фото: pinterest

Тропический бирюзовый

Этот идеальный переходящий оттенок, идеально подойдет и для летних пляжей, и для осенних аутфитов. Аксессуары этого цвета тоже в тренде.

Фото: pinterest

Розовый

Этот цвет связан с самым кассовым фильмом 2023 года – "Барби". Он внесезонный в 2024 году и добавлять его можно в любой образ. Можно носить его как основной оттенок или сделать его нежным акцентом.

Фото: pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь самая модная этой весной. Оно вышло из моды несколько лет назад, однако в 2024 году достигнет пика своей популярности.