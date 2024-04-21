Как стильно носить модный тренч весной: четыре профессиональных совета от стилиста (фото)

Вдохновляйтесь на творчество в собственном гардеробе!

В последние годы тренчи в бежевых оттенках приобрели большую популярность. Для многих модниц этот предмет гардероба стал неотъемлемым элементом и включился в категорию базовых вещей. Этот феномен можно объяснить, поскольку тренч легко сочетается с одеждой и обувью в любом стиле. Именно его стильная универсальность обеспечила ему такую популярность.

Не зря эта вещь, с начала ее внедрения в модный мир, не выходит оттуда. Так как тренч, как и базовое пальто, гармонично сочетается с любым стилем и одеждой. Сегодня актуальны небанальные миксы в образах с тренчем, подчеркивает украинский стилист Ната Москаленко.

Как стильно носить тренч весной 2024

Выберите интересующую текстуру ткани или замшу/кожу. Добавляйте заметные акценты в виде аксессуаров, которые дополнят образ. Если любите цвет – ваш вариант цветной тренч. Миксуйте тренч с полярными по стилю вещами, как со спортивным стилем.

Отметим, что в теплое время всегда возникает желание внедрять новые идеи и экспериментировать. Ранее стилист Алена Сагирова назвала 9 модных трендов лета 2024 года.