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Как стильно носить модный тренч весной: четыре профессиональных совета от стилиста (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Тренчи всегда в моде Новость обновлена 21 апреля 2024, 08:00
Тренчи всегда в моде. Фото Freepik

Вдохновляйтесь на творчество в собственном гардеробе!

В последние годы тренчи в бежевых оттенках приобрели большую популярность. Для многих модниц этот предмет гардероба стал неотъемлемым элементом и включился в категорию базовых вещей. Этот феномен можно объяснить, поскольку тренч легко сочетается с одеждой и обувью в любом стиле. Именно его стильная универсальность обеспечила ему такую популярность.

Не зря эта вещь, с начала ее внедрения в модный мир, не выходит оттуда. Так как тренч, как и базовое пальто, гармонично сочетается с любым стилем и одеждой. Сегодня актуальны небанальные миксы в образах с тренчем, подчеркивает украинский стилист Ната Москаленко.

Как стильно носить тренч весной 2024

  1. Выберите интересующую текстуру ткани или замшу/кожу.
  2. Добавляйте заметные акценты в виде аксессуаров, которые дополнят образ.
  3. Если любите цвет – ваш вариант цветной тренч.
  4. Миксуйте тренч с полярными по стилю вещами, как со спортивным стилем.
девушка в бежевом тренче
коричневый тренч на девушке
темный тренч для женщины
бежевый тренч с сумкой

Отметим, что в теплое время всегда возникает желание внедрять новые идеи и экспериментировать. Ранее стилист Алена Сагирова назвала 9 модных трендов лета 2024 года.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренч #Верхняя одежда