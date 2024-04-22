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Streetstyle 2024: з чим цікаво поєднувати джинси цього сезону

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
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Стилізація джинсів навесні 2024 року
Стилізація джинсів навесні 2024 року. Фото Pinterest

Ці модні формули вартують вашої уваги

Відповідати тенденціям, але не зраджувати собі — головне правило модниць, яке працює поза часом. Важливо — вдало адаптовувати під свій гардероб тренди сезону. Цієї весни актуальні, зокрема, капрі, напівпрозора спідниця, жакет у стилі country. Окрім цього, є базова річ, яку можна стильно обіграти.

Популярним у моді є саме streetstyle, тобто, вуличний стиль, пише ELLE. І однією з базових речей, необхідних для створення таких образів, є джинси. Цієї весни у трендах — мішкуваті джинси, з низькою посадкою, прямого крою, а ще рвані. Це продиктовано естетикою 90-х.

Найчастіше на подіумах можна побачити моделей у джинсах саме темно-синього та сірого кольору. Їх активно поєднують у абсолютно різних комбінаціях: з вільними сорочками, светрами, лонгслівами, худі та оверсайз-жакетами.

Фешн-експерти радять оберти верх базових кольорів — білого, чорного, сірого та темно-синьго. Безпрограшним варіантом будуть тотал-денім луки — коли всі речі виготовлені з джинсової тканини. Пропонуємо кілька стильних образів у streetstyle.

Оверсайз-жакет + мішкуваті джинси

Оверсайз-жакет + мішкуваті джинси

Джинси з низькою посадкою + блакитна сорочка

Джинси з низькою посадкою + блакитна сорочка

Лонгслів + підкочені джинси

Лонгслів + підкочені джинси

Яскравий светр + рвані джинси

Рвані джинси та зелений светр

Тотал-денім

Повністю джинсовий образ

Худі та широкі джинси

Худі та широкі джинси чорного кольору

Вільні джинси та тренч

Широкі джинси та тренч

Раніше "Телеграф" ділився, як стильно адаптувати рожевий колір у гардероб. Варто обирати світлі відтінки штанів, жакетів, спідниць і лонгслівів. Фешн-експерти радять поєднувати рожевий з базовими кольорами.

Теги:
#Мода #Стиль #Джинси