Найкращий манікюр на Великдень 2024: десять ідей на короткі і довгі нігті (фото)

Дизайни нейл-арту можуть нагадувати як великодні яйця, так і великодні зайчики

Підходячи все ближче до світлого церковного свята Великодня 2024, українки намагаються не лише встигнути зібрати всі необхідні продукти для святкового столу, але й надати особливої уваги своїй зовнішності, щоб мати неперевершений вигляд серед своїх близьких.

Святкування Великодня може бути натхненням для створення особливого манікюру. Вибір пастельних відтінків, ніжних весняних мотивів та візерунків із кроликами та курчатами допоможе підкреслити святковий настрій.

"Телеграф" пропонує читачкам відібрану добірку з десяти оригінальних ідей великоднього манікюру, які підходять як для коротких, так і для довгих нігтів. Надихніться красою перед візитом до майстра манікюру!

1. Манікюр "Великодні яйця"

2. Яскравий великодній дизайн із курчам

3. Манікюр "Великодній заєць"

4. Лавандовий манікюр

5. Мікс ідей для тематичних нігтів

6. Великодня яєчня

7. Манікюр-конструктор для коротких нігтів

8. Манікюр у пастельних тонах для довгих нігтів

9. Квітуча сакура

10. Пастельний мікс із паскою

Дуже важливо на церковне свято вибрати вбрання, яке буде доречним, стильним та красивим. Раніше Андре Тан розповів, що не можна одягати на Великдень 2024.