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Найкращий манікюр на Великдень 2024: десять ідей на короткі і довгі нігті (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Актуальний великодній манікюр Новина оновлена 02 травня 2024, 20:15
Актуальний великодній манікюр. Фото https://www.instagram.com/

Дизайни нейл-арту можуть нагадувати як великодні яйця, так і великодні зайчики

Підходячи все ближче до світлого церковного свята Великодня 2024, українки намагаються не лише встигнути зібрати всі необхідні продукти для святкового столу, але й надати особливої уваги своїй зовнішності, щоб мати неперевершений вигляд серед своїх близьких.

Святкування Великодня може бути натхненням для створення особливого манікюру. Вибір пастельних відтінків, ніжних весняних мотивів та візерунків із кроликами та курчатами допоможе підкреслити святковий настрій.

"Телеграф" пропонує читачкам відібрану добірку з десяти оригінальних ідей великоднього манікюру, які підходять як для коротких, так і для довгих нігтів. Надихніться красою перед візитом до майстра манікюру!

1. Манікюр "Великодні яйця"

Манікюр Великодні яйця

2. Яскравий великодній дизайн із курчам

Яскравий великодній манікюр з курчам

3. Манікюр "Великодній заєць"

Манікюр Великодній заєць

4. Лавандовий манікюр

Лавандовий манікюр

5. Мікс ідей для тематичних нігтів

великодній манікюр

6. Великодня яєчня

Великодня яєчня на нігтях

7. Манікюр-конструктор для коротких нігтів

манікюр із зайцем на Великдень 2024

8. Манікюр у пастельних тонах для довгих нігтів

нігті в пастельних тонах на Великдень

9. Квітуча сакура

Квітуча сакура на нігтях

10. Пастельний мікс із паскою

манікюр з паскою

Дуже важливо на церковне свято вибрати вбрання, яке буде доречним, стильним та красивим. Раніше Андре Тан розповів, що не можна одягати на Великдень 2024.

Теги:
#Мода #Манікюр #Великдень