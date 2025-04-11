"Христос родился или воскрес". Апрельские морозы вдохновили украинцев на вирусные мемы (видео)

Пользователи сети не сдерживают эмоций

Последняя неделя в Украине действительно запомнилась резким изменением погоды, которая многих неприятно удивила. Апрельский снег, сильные морозы и гололед стали настоящим испытанием. Несмотря на это, украинцы не потеряли чувство юмора и оптимизма.

Социальные сети заполонили многочисленные видео и мемы, которые с иронией и сарказмом отражали эти неожиданные погодные сюрпризы. "Телеграф" собрал мемы, которые создали украинцы, здесь сборник тех, которые по нашему мнению, самые смешные.

Украинцы упомянули в своих видео бывшего президента Украины Виктора Януковича. Под звук с его голосом пользователи Тика Тока записали снег, который виден на зеленой траве.

Комментаторы быстро подхватили эту шутку. Под видео люди оставили свое мнение.

Чего только не придумывают украинцы, чтобы уберечь плодовитые деревья от мороза и снега. Женщина накрыла дерево курткой, чтобы оно не замерзло. На заднем фоне видно, что в саду зеленую траву покрывает белый ковер снега.

Комментаторы также писали, что использовали этот метод, но он был напрасным. Цветочки на деревьях почернели.

Также люди нашли другой способ, чтобы не переживать за цветочки дерева и будущий урожай. Украинцы выпили рюмку какой-то жидкости на фоне заснеженного сада.

Женщина на видео это называет "Антистрессантом".

Люди в комментариях быстро подхватили эту шутку. Комментаторы написали свое мнение.

Еще один мем создали наши несокрушимые люди о комичности ситуации с погодой в апреле. На фото изображен ребенок в желтой футболке, кторый делает характерное выражение лица, оно передает определенную наивную надежду. Текст шутки подписан так: "Надеюсь, летом снега меньше будет".

Также украинцы шутили и о том, что на Рождество снега не было, сверху на фото представлена снежная баба из грязи. А фото снизу показывает, что перед Пасхой выпал снег. Поэтому вместо снежной бабы – кролик.

Смуглая украинка записала очень забавный ролик, что ее родственники в Африке ходят в бусах и отдыхают под пальмой. Это видео она записывала в то время, когда в Украине шел сильный снег.

Также в Тик Токе были и видео с более творческим подходом. Люди вынесли искусственную елку на улицу и принялись украшать ее яйцами.

Украинцы отреагировали на видео с позитивом. Комментаторы спрашивают: "Это Христос родился или Воскрес".

Также сняли видео о том, что осадкам в апреле следует дать премию. Все цветочки на деревьях на кадрах покрыты снегом.

Ранее "Телеграф" показал мемы о апрельском снеге и морозах.