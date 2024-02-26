В Литве нашли таинственную свинцовую табличку XIII-XIV веков со странной гравировкой

Ее размер в длину 19 сантиметров, ширину — 4 сантиметра, а в толщину — почти полсантиметра.

В столице Литве Вильнюсе археологи обнаружили необычный экспонат. Им оказалась свинцовая табличка XIII-XIV веков, на которой присутствует достаточно загадочная надпись.

Что известно об этой свинцовой табличке

Как сообщает Arkeonews, ожидалось найти какое-то сокровище или простой топор, однако результат оказался несколько иным. Эта табличка в длину достигает 19 сантиметров, ширину – 4 сантиметра, а в толщину – почти полсантиметра. Она прибита к деревянному основанию, а ее главной особенностью является то, что на ней присутствует странная гравировка.

Самая табличка выставлена в Музее дворца великих князей в Вильнюсе. Интересно, что надпись на табличке, которая заинтересовала не только литовцев, но и иностранных исследователей, не могут расшифровать около 20 лет.

Древняя свинцовая табличка, найденная в Вильнюсе

Что касается загадочной надписи, то, по словам руководителя Отдела археологии и архитектуры Музея дворца великих князей литовских в Вильнюсе Гинтавтаса Страшки, по бокам таблички начало и конец были обозначены крестиками, словно они обозначали начало и конец текста. Он отметил, что с помощью лингвистов часть этого текста можно перевести как "Algirdas Basileus" – то есть "Король Альгердас".

Таким образом, свинцовая табличка могла касаться великого князя Альгерда, правившего Литвой с 1345 по 1377 годы. Впрочем, он добавил, что после исследования на обратной стороне таблички тоже есть надпись. Археолог говорит, что многие слова похожи на имена и написаны на нескольких языках. Скорее всего, эту надпись создал не один человек.

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