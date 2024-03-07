Отдохнуть на выходных не удастся: какой мощности прогнозируется магнитная буря
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Ученые предостерегают об ударе из Солнца
Светило не долго решило отдыхать и вызвать магнитную бурю на Земле. Она произойдет из-за потока солнечного ветра.
Как сообщают астросиноптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, геомагнитный шторм 5 баллов прогнозируется 9 марта. Поток солнечного ветра хотя и слаб, но он точно приведет к колебаниям.
"Обычно этот слабый поток солнечного ветра не вызывает магнитной бури. Однако в это время года даже легкий порыв солнечного ветра может выполнить свою работу из-за эффекта равноденствия Рассела-Макферона", — говорят специалисты.
Магнитные бури на Земле в течение 7-17
По данным графика солнечной активности, который был обновлен на сайте Meteoagent, можно узнать, когда ждать бури или возмущения в конце первой и части второй декады весеннего месяца.
В настоящее время, 7 марта, солнечная активность на "зеленом" уровне. А уже 8 марта прогнозируется небольшое возмущение и в субботу – магнитная буря 5 баллов. После этого до 17 марта не прогнозируется никаких колебаний.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких городах Украины в ближайшее время пройдут осадки.