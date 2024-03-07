Отдохнуть на выходных не удастся: какой мощности прогнозируется магнитная буря

Ученые предостерегают об ударе из Солнца

Светило не долго решило отдыхать и вызвать магнитную бурю на Земле. Она произойдет из-за потока солнечного ветра.

Как сообщают астросиноптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, геомагнитный шторм 5 баллов прогнозируется 9 марта. Поток солнечного ветра хотя и слаб, но он точно приведет к колебаниям.

"Обычно этот слабый поток солнечного ветра не вызывает магнитной бури. Однако в это время года даже легкий порыв солнечного ветра может выполнить свою работу из-за эффекта равноденствия Рассела-Макферона", — говорят специалисты.

Магнитные бури на Земле в течение 7-17

По данным графика солнечной активности, который был обновлен на сайте Meteoagent, можно узнать, когда ждать бури или возмущения в конце первой и части второй декады весеннего месяца.

В настоящее время, 7 марта, солнечная активность на "зеленом" уровне. А уже 8 марта прогнозируется небольшое возмущение и в субботу – магнитная буря 5 баллов. После этого до 17 марта не прогнозируется никаких колебаний.

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