Ученые разработали цифрового двойника Земли: это поможет исследовать важную вещь

Этот проект позволит лучше понять и предотвратить реальные риски, связанные с изменением климата.

Ученые при поддержке Европейского космического агентства (ESA) разработали цифрового двойника планеты Земля, чтобы исследовать природные катаклизмы. Исследователи хотят смоделировать различные климатические условия, чтобы помочь предотвратить реальные риски для нашей планеты.

Как сообщает Space, благодаря этой модели ученые могут последовательно вводить новые данные для моделирования лучшего и худшего сценариев стихийного бедствия в разных средах нашей планеты. Например, воспроизводя оползни, связанные с ним риски и условия можно отслеживать так, будто это происходило в режиме реального времени.

На чем сначала сосредоточятся ученые

Как сказал в своем заявлении Лука Брокка, входящий в состав Национального исследовательского совета Италии, моделирование Земли в высоком разрешении является очень сложной задачей, поэтому идея состоит в том, чтобы сначала сосредоточиться на конкретной цели — исследование кругооборота земной воды в Средиземноморском бассейне. В будущем они планируют создать подобные модели по всей Европе, прежде чем сотрудничать с учеными других континентов.

Брокка добавляет, что цель ученых — создать систему, которая позволит неэкспертам, включая принимающих решения и граждан, запускать интерактивное моделирование. Также ученые надеются включить в свою программу искусственный интеллект, который действовал бы как дополнительная пара глаз, если его удастся хорошо научить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что учёные обнаружили идеальную температуру для всего живого на Земле. При этой температуре большинство видов чувствуют себя хорошо и могут существовать эффективно.