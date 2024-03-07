Відпочити на вихідних не вдасться: якої потужності прогнозується магнітна буря

Вчені застерігають про удар зі Сонця

Світило не довго вирішило відпочивати й викликати магнітну бурю на Землі. Вона відбудеться через потік сонячного вітру.

Як повідомляють астросиноптики із Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, геомагнітний шторм 5 балів прогнозується 9 березня. Потік сонячного вітру хоча і слабкий, але він точно спричинить коливання.

"Зазвичай цей слабкий потік сонячного вітру не викликає магнітної бурі. Однак у цю пору року навіть легкий порив сонячного вітру може виконати свою роботу через ефект рівнодення Рассела-Макферона", — кажуть фахівці.

Магнітні бурі на Землі протягом 7-17

За даними графіку сонячної активності, який було оновлено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, коли чекати на бурі чи збурення в кінці першої та частині другої декади весняного місяця.

Наразі, 7 березня, сонячна активність на "зеленому" рівні. А от вже 8 березня прогнозується невелике збурення і в суботу — магнітна буря 5 балів. Після цього до 17 березня не прогнозується жодного коливання.

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