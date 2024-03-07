Ученые через несколько лет собираются создать живого шерстистого мамонта: названа дата

Их исследования фокусируются на "перепрограммировании" клеток азиатского слона.

Ученые намерены возродить когда-то вымершее животное — шерстистого мамонта. И в этом вопросе у них появился существенный прогресс.

Как сообщает IflScience, компания Colossal Biosciences, занимающаяся прекращением вымирания, объявила о первом в мире достижении, которое поставило своей целью создать шерстистого мамонта до 2028 года. Отмечается, что это будет осуществлено в качестве "перепрограммирования" слона в создании клеток, похожих на стволовые, которые могут дифференцироваться на три зародышевых слоя, необходимые для возникновения каждого типа клеток в организме.

Как будет происходить процесс оживления шерстистого мамонта

Их путь сосредоточен вокруг идентификации генов, связанных с его основными фенотипами, чтобы можно было создать их у существующих животных. Для шерстистого мамонта это означает холодостойкость, изогнутые бивни и куполообразный череп.

Ученые верят, что этот проект может оказать значительное влияние на уменьшение углеродных выбросов, восстановление экосистем и сохранение видов, используя инновационные биотехнологические методы.

Исследователи сообщают, что это еще не конец пути, и они также используют и другие подходы, чтобы сделать процесс более быстрым и эффективным. Это занимает немного больше времени, чем для других видов, но в случае удачного эксперимента это может оказать большое влияние на мутагенез, что очень важно как для проекта прекращения вымирания, так и для дальнейшего прогресса к сохранению.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что азиатские слоны способны хоронить и оплакивать своих детенышей. Для этого они выбирают место, которое находится подальше от людей.