На спине вверх ногами: азиатские слоны хоронят и оплакивают своих мертвых детенышей — исследование

Они выбирают для этого правильное место, которое находится подальше от людей

Ученые обнаружили очень трогательные поведение и действия у азиатских слонов. Выяснилось, что они хоронят и оплакивают своих мертвых детенышей.

Как сообщает IflScience, с сентября 2022 года по октябрь 2023 года исследователи наблюдали пять различных случаев захоронения слоников на севере индийского региона Бенгалия. Они подробно описали поведение слонов с помощью фотографий и заметок, а также провели вскрытие малышей, чтобы выяснить причину смерти.

Как происходит похороны слоника

Так, в каждом случае стадо переносило мертвого слоника за туловище или ноги, блуждая с ним, пока не находило "правильное" место — оросительные каналы на чайных плантациях, подальше от людей. Там их хоронили на спине с приподнятыми ногами. Ни в из случаев смерть слоника не была связана с человеком.

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Похороны слоника

Отмечается, что они покидали захоронение в течение 40 минут. По словам очевидцев, в одном случае стадо слонов стояло вокруг места захоронения и издавало "громкие вокализации", включая рев. После погребения слоника слоны избегали приближения к могиле, хотя раньше было известно, что слоны посещают умерших родственников. Это исследование свидетельствует о том, что азиатские слоны имеют сложные социальные связи и глубоко переживают потерю.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как слон ест хлеб. Абы что они есть не будут – перед тем как положить еду в рот пробуют ее языком.