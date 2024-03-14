На Землю може впасти один із найнебезпечніших астероїдів? Вчені назвали "день ікс"

Вчені проаналізували траєкторії польотів 1,3 мільйона відомих астероїдів і "тримають руку на пульсі"

Астрономи оновили ймовірність того, що астероїд "Бог Хаосу" впаде на Землю раніше, ніж передбачалося. Згідно з новими даними, зіткнення може статися у 2029 році.

Про це повідомляє IFLScience. Долю динозаврів люди не повторять, стверджують вчені, але жителям Землі не уникнути серйозних руйнувань.

Раніше вчені припускали, що астероїд Апофіс, якого назвали на честь давньоєгипетського Бога хаосу, пролетить на відстані 37 399 км від Землі у 2036 році, але зараз вони оновили дані. Астероїд розміром 335 метрів пролетить біля нашої планети 13 квітня 2029 року. Однак будь-який невеликий поштовх з боку іншого об’єкта може призвести до відхилень у майбутньому, тому вчені сподіваються, що їм вдасться збити астероїд, вдаривши чимось по ньому.

"Враховуючи, наскільки близько Апофіс пройде повз Землю, існує можливий ризик того, що відхилення від його поточної траєкторії може наблизити Апофіс до зіткнення з нами. Гіпотетично зіткнення іншого астероїда з Апофісом може викликати таке відхилення, що спонукає нас вивчити цей сценарій, яким би малоймовірним він не був", — сказав співавтор дослідження Бенджамін Хаятт.

Вчені проаналізували траєкторії польотів 1,3 мільйонів відомих астероїдів у Сонячній системі. У жодного з них зараз немає шансів зіткнутися із Землею протягом кількох наступних років. При цьому ризик зіткнення з "Богом Хаосу" все ще залишається високим.

За словами дослідників, нашій планеті не загрожують такі самі наслідки, як після падіння метеорита, який знищив динозаврів. Але все одно руйнації будуть серйозними. Варто зазначити, що Апофіс або "Бог Хаосу" вважається найнебезпечнішим із відомих астероїдів уже протягом кількох років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Марс викликає потепління на Землі. За даними за останні 65 млн років, ця планета має сильний вплив на клімат нашої планети.