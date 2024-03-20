Укр

Геомагнитная буря уже охватила Землю: когда она должна завершиться

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото Наш Киев

На Солнце постоянно происходят вспышки

На Земле начался геомагнитный шторм, вызванный выбросом корональной массы (СМЕ). Магнитная буря продлится два дня.

Как сообщили на сайте Meteoprog, в течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне. За это время на светиле произошло 7 вспышек класса М.

По словам специалистов, в четверг, 20 марта, будет бушевать геомагнитный шторм.

В то же время вероятность малой геомагнитной бури 20 марта составляет 25%, а большой геомагнитной бури – 5%. Есть 40% вероятности бури класса М и 5% вероятности бури класса Х в этот день.

Магнитные бури на Земле в течение 20-24 марта

Согласно графику, который был обнародован на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущений и магнитных бурь до конца рабочей недели.

Ближайшее повышение солнечной активности состоится 20 и 21 марта, когда на Земле будет держаться шторм 5 баллов. Однако уже в пятницу, 22 марта, его сила снизится до "зеленого" уровня.

Затем, до 24 марта, не прогнозируется каких-либо колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине к выходным.

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#Магнитная буря #Прогноз #Магнитные бури #График