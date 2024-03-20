Геомагнитная буря уже охватила Землю: когда она должна завершиться

На Солнце постоянно происходят вспышки

На Земле начался геомагнитный шторм, вызванный выбросом корональной массы (СМЕ). Магнитная буря продлится два дня.

Как сообщили на сайте Meteoprog, в течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне. За это время на светиле произошло 7 вспышек класса М.

По словам специалистов, в четверг, 20 марта, будет бушевать геомагнитный шторм.

В то же время вероятность малой геомагнитной бури 20 марта составляет 25%, а большой геомагнитной бури – 5%. Есть 40% вероятности бури класса М и 5% вероятности бури класса Х в этот день.

Магнитные бури на Земле в течение 20-24 марта

Согласно графику, который был обнародован на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущений и магнитных бурь до конца рабочей недели.

Ближайшее повышение солнечной активности состоится 20 и 21 марта, когда на Земле будет держаться шторм 5 баллов. Однако уже в пятницу, 22 марта, его сила снизится до "зеленого" уровня.

Затем, до 24 марта, не прогнозируется каких-либо колебаний.

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