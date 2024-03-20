Геомагнитная буря уже охватила Землю: когда она должна завершиться
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На Солнце постоянно происходят вспышки
На Земле начался геомагнитный шторм, вызванный выбросом корональной массы (СМЕ). Магнитная буря продлится два дня.
Как сообщили на сайте Meteoprog, в течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне. За это время на светиле произошло 7 вспышек класса М.
По словам специалистов, в четверг, 20 марта, будет бушевать геомагнитный шторм.
В то же время вероятность малой геомагнитной бури 20 марта составляет 25%, а большой геомагнитной бури – 5%. Есть 40% вероятности бури класса М и 5% вероятности бури класса Х в этот день.
Магнитные бури на Земле в течение 20-24 марта
Согласно графику, который был обнародован на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущений и магнитных бурь до конца рабочей недели.
Ближайшее повышение солнечной активности состоится 20 и 21 марта, когда на Земле будет держаться шторм 5 баллов. Однако уже в пятницу, 22 марта, его сила снизится до "зеленого" уровня.
Затем, до 24 марта, не прогнозируется каких-либо колебаний.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине к выходным.