В Израиле исследователи обнаружили систему подземных хранилищ в возрасте 2 тысяч лет: для чего они служили (видео)

Всего под землей было обнаружено восемь пещер

Археологи из Академического колледжа Цфата и Управления старины Израиля обнаружили на севере страны подземную систему хранилищ. Отмечается, что им около 2 тысяч лет.

Чем особенна эта находка

Об этом сообщает The Times of Israel. Они, вероятно, использовались еврейскими крестьянами при восстаниях против римского правления. Эти структуры включают в себя около восьми полостей, соединенных тоннелями под углом 90 градусов, предназначенными для того, чтобы осложнить проникновение римских солдат, преследовавших повстанцев.

Ученые считают, что эти подземные полости служили небольшими хранилищами. Там евреи могли скрываться во время римских патрулирований во время Первого еврейского восстания (66-70 гг. н.э.) и восстания Бар-Кохбы (132-136 гг. н.э.).

Раскопки, которые проводились с большим участием студентов, местных жителей и даже военных, показали впечатляющие артефакты. Так, там была обнаружена керамика, стеклянная посуда, следы пищи и другие реликвии, свидетельствующие о жизни и борьбе евреев в те трудные времена.

Для археологов это открытие стало источником ценной информации об истории региона и его важности во времена древнего еврейского восстания. Находка также подвергает сомнению некоторые дебаты среди исследователей о том, протянулось ли восстание Бар-Кохбы на территорию Галилеи, а также о природе и масштабе восстаний в этом регионе.

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