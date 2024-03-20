900 тысяч лет назад человечество было на грани вымирания: названа причина

На спасение ситуации повлияла массовая миграция

Примерно 900 000 лет назад наши предки почти оказались на грани вымирания. Однако ситуацию удалось исправить благодаря миграции.

Что стало причиной

Как сообщает ScienceAlert, согласно результатам исследования геномики, опубликованным в прошлом году, предки современного человечества восстановили свое население до всего 1300 особей в катастрофически ограниченном пространстве, что поставило их на грань вымирания. Причиной стали чрезвычайные климатические условия.

Теперь новое исследование проливает свет на то, как массовая миграция людей из Африки помогла им избежать этого страшного рока. Установлено, что массовая миграция людей из Африки произошла одновременно с повышением климатических изменений. Это открытие подтверждает предыдущие даты об уменьшении численности населения и указывает на общий фактор, повлиявший на эти события: климатические катаклизмы, известные как переход к середине плейстоцена, приведшие к разрушению многочисленных видов.

Перемещение ранних людей в Европу и Азию из Африки было сложным процессом. Лучшие имеющиеся доказательства — это редкие археологические находки, которые часто сложно датировать. Однако данные свидетельствуют о том, что это была не одна миграция, а несколько волн ранних гоминид и человеческих предков, которые адаптировались и выживали в новых средах. Два недавних исследования, проведенных на основе различных методов анализа, связали миграцию людей из Африки с падением численности населения.

Эти открытия подчеркивают важность быстрого реагирования на климатические кризисы для выживания видов, включая ранних представителей человечества. Многие вопросы остаются открытыми, но понимание того, как древние люди приспосабливались к изменению климата, может иметь важное значение для нашего будущего.

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