Ей 247 млн лет: исследователи обнаружили древнейшую морскую рептилию с длинной шеей

Долгое время она была загадкой для ученых

Ученые обнаружили старейшую морскую рептилию в мире, жившую около 247 миллионов лет назад. Долгое время окаменелость этого удивительного животного под названием Trachelosaurus fischeri была загадкой для ученых, но новые исследования решили эту тайну.

Об этом сообщает IflScience. Так, открытая впервые еще в 1918 году в Германии, окаменелость T. fischeri долго была предметом споров и путаницы среди ученых. Записи о ней показывали, что это морская рептилия с длинной шеей и маленькой головой, но ее классификация и идентификация претерпевала изменения спустя годы.

Недавние исследования указывают на то, что T. fischeri является частью группы рептилий, изучаемых как Tanysauria. Ученые также установили связь между T. fischeri и другой морской рептилией, которая называется Dinocephalosaurus orientalis, жившей в тот же период. Одним из интересных фактов является то, что исследование T. fischeri проводилось с помощью музейных коллекций, что указывает на важность хранения и исследования таких исторических артефактов.

Дальнейшее всестороннее сравнение этих находок показало, что оба ящера являются близкими родственниками, свидетельствующее в пользу морской среды обитания Trachelosaurus fischeri. Это делает это создание древнейшим примером существования длинношейных морских ящуров, появившихся на Земле еще до появления первых танистрофеидов, плезиозавров и других мезозойских морских рептилий с очень длинной шеей.

Выводы исследователей указывают, что период начала триасового периода был решающим для развития новых видов рептилий как в морях, так и на суше. Раскрытие таких артефактов помогает понять эволюцию жизни на Земле и ее далёкую историю. Таким образом, T. fischeri становится ключевым свидетелем прошлого, помогающим нам разгадать тайны эволюции и истории нашей планеты.

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