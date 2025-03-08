"Атлетико" - "Реал": где и когда смотреть второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Во втором дерби Мадрида определится четвертьфиналист Лиги чемпионов

В среду, 12 марта, в рамках второго поединка плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 состоится мадридское дерби. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" — "Реал".

В прямом эфире в Украине матч "Атлетико" — "Реал" будет доступен для просмотра на медиа-платформе Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Дерби "Атлетико" — "Реал" пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе "Метрополитано", начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн).

В первой игре, которая состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", "Реал" отпраздновал победу со счетом 2:1.

Полный видеообзор матча "Реал" — "Атлетико":

Напомним, "Реал" выбил из Лиги чемпионов "Манчестер Сити" в стыковом раунде. "Атлетико" избежал участия в этой стадии турнира, попав в топ-8 команд основного этапа.

В феврале состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. По ее итогам победитель дуэли "Реала" и "Атлетико" выйдет в четвертьфинал турнира, где сыграет против победителя пары ПСВ — "Арсенал".