Без надбавок не остался: сколько получает мэр Хмельницкого

Чиновник за прошлый год дважды получал помощь от государства

Зарплата городского главы Хмельницкого Александра Симчишина оказалась ниже за среднюю по городу. Впрочем, дополнительные выплаты помогли ему слегка улучшить материальное положение.

Об этом говорится в ответе Хмельницкого городского совета на запрос "Телеграфа". В документе указано, что в прошлом году мэр города получил существенную прибавку к зарплате.

Так с января по май 2024 года оклад чиновника составлял 15900 гривен, из которых вычитались 18% налога на доход и 1,5% военного сбора. То есть на руки он получал лишь 12,8 тысячи гривен.

В мае его оклад поднялся до 24 866 гривен, однако с учетом всех налогов на руки он получал лишь чуть больше 19 тысяч гривен. Примечательно то, что по данным work.ua средняя зарплата по Хмельницком составляет 20,5 тысячи гривен.

Чтобы поправить материальное положение, Симчишин был вынужден получить помощь на оздоровление в размере почти 65 тысяч (52,3 тысячи после вычета налогов) в ноябре 2024 и помощь на решение социально-бытовых вопросов в размере 63,7 тысячи гривен (49 тысяч после вычета налогов) в декабре того же года.

Как сообщалось ранее, примерно такую же зарплату получала и.о. мэра Полтавы Екатерины Ямщиковой. Любопытно то, что ей тоже пришлось получать помощь на решение социально-бытовых проблем.