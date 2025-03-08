Украинские переговорщики отправятся на встречу с американцами: Зеленский назвал имена

Визит пройдет в начале следующей недели

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с дипломатической командой посетят Саудовскую Аравию на следующей неделе. После этого украинские переговорщики проведут встречу с представителями США.

Об этом Зеленский сообщил в своем профиле в соцсети X. По его словам, Украина настроена на то, чтобы завершить войну долгосрочным и достойным миром, в самые краткие сроки.

Глава государства намерен отправиться в Эр-Рияд на встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль Саудом. Этот визит был запланирован на февраль, однако был перенесен из-за того, что в тот же день в Саудовской Аравии проводили встречу представители США и России.

После встречи с фактическим правителем королевства, там останется команда в лице главы ОПУ Андрея Ермака, его заместителя Павла Палисы, министра обороны Рустема Умерова и главы МИД Андрея Сибиги. Ожидается, что они проведут встречу с американскими переговорщиками.

"С нашей стороны будет четкая настройка на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру от первой же секунды этой войны. На столе совершенно реалистичные предложения. Главное – двигаться быстро и результативно", — написал Зеленский.

Издание Украинская правда в свою очередь отмечает, что главной задачей переговорщиков является восстановление отношений между Киевом и Вашингтоном, а также обсуждение сделки по полезным ископаемым.

Палиса, Ермак, Сибига и Умеров

Как сообщалось ранее, по данным западных журналистов, с американской стороны на встрече будут присутствовать глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.