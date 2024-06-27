Компания Илона Маска SpaceX уничтожит МКС: когда и зачем это произойдет

Для этого придется построить специальный аппарат

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космоса (НАСА) готовится к выведению с орбиты Международной космической станции (МКС). Для проведения этой процедуры была выбрана компания SpaceX Илона Маска.

Между НАСА и SpaceX был заключен соответствующий контракт, пишет BBC. Согласно ему, стоимость работ составит около 850 млн долларов.

Компания должна построить специальный аппарат, который должен будет столкнуть 430-тонную орбитальную платформу в Тихий океан. Это должно произойти после окончания срока эксплуатации МКС после 2030 года.

"Выбор американского аппарата для спуска Международной космической станции поможет НАСА и его международным партнерам обеспечить безопасный и ответственный переход на низкую околоземную орбиту по окончании эксплуатации станции. Кроме того, эти планы соотносятся с возможными направлениями коммерческой космической деятельности и позволяют не прерывать использование околоземного пространства", — заявил директора НАСА по космическим операциям Кен Бауэрсокс.

До заключения контракта со SpaceX НАСА прорабатывало различные варианты утилизации станции. Рассматривалась возможность ее разобрать с дальнейшим использованием еще не устаревших деталей в космической станции следующего поколения, так же как и передача МКС какому-нибудь коммерческому концерну для дальнейшей эксплуатации и обслуживания. Все эти варианты отличают высокая трудоемкость и стоимость, так же как и юридические сложности, связанные с тем, кто и какой частью станции владеет.

Ни НАСА, ни SpaceX не раскрывают подробностей конструкции "буксира", призванного свести МКС с орбиты, но, очевидно, что ему потребуется значительная тяга, чтобы безопасно направить 400-тонную станцию в атмосферу в нужном месте и в нужное время. Большая масса и размеры станции (примерно с футбольное поле) означают, что некоторые конструкции и компоненты МКС сумеют пережить нагрев при входе в атмосферу и добраться до поверхности Земли.

Диспетчеры будут следить за постепенным естественным снижением орбиты МКС (за счет трения в земной атмосфере, а также воздействия гравитационных возмущений и солнечной радиации). А после возвращения последнего экипажа дадут команду "буксиру" выполнить маневр по окончательному сведению станции с орбиты.

Отработавшие свой срок космические аппараты направляют в отдаленный участок в Тихом океане, известный как "Океанический полюс недоступности" или "Точка Немо", названный в честь героя книг Жюля Верна "20 000 лье под водой" и "Таинственный остров". Это кладбище космических кораблей находится на расстоянии более чем в 2500 км от ближайшего участка суши.

НАСА надеется, что к тому времени, когда МКС канет в глубинах океана, ряд частных консорциумов уже начнут запускать собственные коммерческие космические станции. Тогда внимание национальных космических агентств переключится на проект по созданию станции Gateway, которая будет вращаться вокруг Луны.

Что известно об МКС

Первые элементы космической станции были запущены в 1998 году, полноценная эксплуатация с постоянным присутствием людей на борту началась двумя годами позже. МКС совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут, двигаясь на высоте чуть больше 400 км. За четверть века на ее борту были проведены тысячи научных экспериментов, в цели которых входили как исследование процессов старения человеческого организма, так и разработка новых типов материалов.

Проект МКС возглавляют США и Россия, вспомогательную роль играют Евросоюз, Канада и Япония. Западные партнеры согласились финансировать станцию до 2030 года. Россия заявила, что ее участие в проекте продлится как минимум до 2028-го.

Инженеры считают, МКС пока что по-прежнему надежна, но планы по ее утилизации необходимо разработать уже сейчас. Если предоставить станцию самой себе, то в какой-то момент она сама упадет обратно на Землю, что потенциально может обернуться большой бедой, если это произойдет в густо населенной местности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на луне могут построить левитирующую железную дорогу. Постоянная колония на Луне будет нуждаться в развитой транспортной системе для перевозки добытых на месте ископаемых.