Отправить миллион землян на Марс и не только: Илон Маск рассказал о своих планах на будущее

Колонистов на Марс доставит третья итерация Starship, ныне работают над первой

Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск в очередной раз подтвердил свои планы на будущее: колонизация Луны и отправка миллиона землян на Марс к 2050 году.

Об этом он рассказал во время короткой лекции на базе SpaceX. По словам Маска, базу под предстоящие космические миссии в SpaceX закладывают уже сейчас.

"Землян должны посещать другие цивилизации, но их никто не видел. Возможно, что формы разумной жизни, аналогичные нашей, достигнув определенного уровня развития и противоречий, саморазрушаются, сами себя уничтожают в процессе перерасхода ресурсов, глобальных войнах или из-за природных катаклизмов. Чтобы человечеству не следовать примеру менее удачных инопланетных цивилизаций, ему нужно срочно диверсифицировать риски и сделать резервную копию себя. Ну, хотя бы расселиться на еще одну планету", — отметил владелец компании SpaceX.

Во время презентации Маск рассказал, что в следующем году будет приведена в порядок ракета Starship, которую несколько раз неудачно запускали в этом году. Однако, эта ракета не станет билетом для людей на другую планету. Колонистов на Марс доставит только третья итерация Starship. Когда она появится — непонятно, учитывая, что даже первая версия пока не работает так, как надо.

"Если Вселенной примерно 13,8 млрд лет, а на Земле около 4,5 млрд лет, то осознанной цивилизации на нашей планете, если считать от начала возникновения письменности, не более 4,5 тыс. лет. Выходит, что Starship является первым проектом за 4,5 тыс. лет, который дает шанс человечеству попытаться диверсифицировать себя и стать мультипланетным видом. Раньше этой возможности не было технологично, но теперь, с технологиями SpaceX и Starship, шансы начинают появляться", — подчеркнул Маск.

Он уверен, что построить цивилизацию, которая будет сама себя поддерживать на Марсе, реально. Для этого понадобится около 1 млн человек и 20 лет. Кроме того, чтобы доставить на Марс людей, и все необходимое нужно построить сотни ракет. И это неудивительно: на Марсе нет производственных ресурсов. В начале их придется везти с Земли. Причем сотнями тонн, а значит, ракет потребуется очень многое, чтобы они постоянно курсировали от Земли до Марса, доставляя колонистам все необходимое на первое время.

"Если мы станем межпланетными, а затем межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет — всего несколько сотен лет", — отметил Маск.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что первый пациент с имплантом компании Илона Маска Neuralink смог управлять компьютерной мышью только с помощью силы мысли.