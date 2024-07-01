Сохранились органы, зубы и даже вирусы: в вечной мерзлоте Сибири найден волк в возрасте 44 тыс. лет (фото)

Ученые смогли узнать, как хищник жил и питался

Пока одни ученые занимались исследованием уникальных человеческих мозгов, в Якутске завершили вскрытие найденного в 2021 году волка. Древнему хищнику уже около 44 тыс. лет, однако у него прекрасно сохранились внутренние органы, мех, зубы и даже древние бактерии и вирусы.

Это единственный когда-то найденный взрослый волк плейстоцена (четвертого ледникового периода — Ред), пишет Live Science. Эта находка поможет понять жизнь в регионе.

Анализы показали, что волк был "активным и большим хищником". Исследователи также приняли образцы внутренних органов и желудочно-кишечного тракта волка. Таким образом, ученые смогут выяснить, как хищник жил, чем питался, и даже смогут определить рацион его жертв.

Другим ключевым аспектом вскрытия является изучение древних вирусов, которые мог переносить волк. Предполагается, что в результате исследования могут быть обнаружены микроорганизмы, которые можно будет использовать в медицине и биотехнологии как перспективные производители биологически активных веществ.

"Мы видим, что в находках ископаемых животных живые бактерии могут выживать в течение тысяч лет, являющихся своего рода свидетелями тех давних времен", — прокомментировал находку сотрудник Северо-Западного государственного медицинского университета Артемий Гончаров.

Во время вскрытия исследователи изучили сохранившиеся органы волка.

Ученые изучат взятые образцы на наличие вирусов

Изучение останков волка – это часть текущего проекта по изучению дикой природы, обитавшей в этом регионе во время плейстоцена. Команда планирует изучить геном волка, чтобы понять, как он связан с другими древними волками региона и "ныне живущими родственниками". Команда планирует приступить к изучению еще одного древнего волка, обнаруженного в Нижнеколымском районе на северо-востоке Сибири в 2023 году.

Между тем, на Волыни во время расследования уголовного производства нашли историческую памятку времен Киевской Руси. А в Турции исследователи обнаружили старейшие украшения для пирсинга.