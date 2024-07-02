До +36 градусов: синоптики рассказали, когда в Украине усилится жара

Синоптики озвучили прогноз на 2-7 июля

Первая неделя июля в Украине принесла с собой жаркую погоду. Температура воздуха в ближайшие дни может подниматься в некоторых областях до +36 градусов.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики сообщают, что жарче всего будет в восточных и южных областях.

При этом в некоторые дни ожидается дождливая погода. В целом, украинцам следует готовиться к настоящей жаре как в будние, так и в выходные дни на этой неделе.

Так, температура воздуха будет подниматься до +34..+36 градусов на юге и на востоке в этот период. При этом в остальной части страны будет до +33, а в центре — до +33 градусов.

Дожди и грозовые ливни будут идти в:

Западных и северных областях 2 и 3 июля;

4 июля — по всей стране кроме части юга и восточных областей;

5 июля — дождь пройдет по всей стране;

6 июля — в Луганской, Донецкой, Запорожской областях, а также в Крыму;

7 июля — в Донецкой, Луганской и Запорожской.

Напомним, ранее известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине в июле. Он объяснил, будет ли держаться сильная жара в середине лета.