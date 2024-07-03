Часть Украины накроет непогода, синоптики назвали самую опасную область: прогноз до конца недели

Синоптическая ситуация в Украине будет очень контрастной

Пока часть Украины накрыла африканская жара, другие регионы заливает дождями. Синоптики предупредили о сильных ливнях, граде и шквалах в нескольких областях.

"3 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях — дожди (I уровень опасности, желтый); в Черновицкой области сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", — предостерегли в Украинском гидрометцентре.

Днем в среду столбики термометров покажут от +18 (на западе) до +36. Очень жарко будет в восточной, южной и местами в центральной частях Украины.

В четверг, 4 июля, сильные дожди продолжатся на значительной части страны — на западе, центре, некоторых южных и северных областях. Ночью столбики термометров покажут +14 +22 градуса, днем воздух прогреется до +20 +36 градусов.

В пятницу, 5 июля, интенсивность дождей снизится, но зато они накроют всю страну. Ночью синоптики прогнозируют 14-22 градуса выше нуля, в дневные часы ожидается от +21 до +36 градусов.

В субботу, 6 июля, в Украине по преимуществу будет сухо, переменная облачность. Только в восточных и Запорожской областях, а также в Крыму, пройдут дожди. Ночью прогнозируется +11 +23 градуса, днем столбики термометров покажут 25-36 градусов выше нуля.

Воскресенье, 7 июля, будет дождливым в восточных и Запорожской областях, на остальной территории страны осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет на уровне +13 +23 градусов, днем воздух прогреется до 26-36 градусов с отметкой "плюс".

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич дал "Телеграфу" прогноз погоды до конца июля. Ожидается, что среднемесячные показатели температуры воздуха в Украине будут превышать многолетнюю норму в среднем на 2–3,5 градуса.