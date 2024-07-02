Часть страны раскалится до +39, а некоторые области освежат дожди: прогноз погоды до конца недели

Страну ждут погодные контрасты

На значительную часть территорий Украины пришла африканская жара. Такая погода сохранится до конца недели, местами воздух раскалится до экстремальных +39 градусов.

По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, необычайно высокие температуры и отсутствие осадков ожидается в центре, на юге и востоке страны. В то же время жителей западных и северных регионов ожидает более умеренный климат с более приятными погодными условиями.

Во вторник, 2 июля, на западе страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, вечером они доберутся в Киевскую и Черниговскую области. На остальной территории страны будут жарко и сухо. Ночью столбики термометров будут показывать +17 +22 градуса. В дневные часы на западе будет 20-25 градусов тепла, на севере — 29-34 градуса выше нуля, а в центре, на юге и востоке воздух прогреется до +33 +38 "африканских" градусов

В среду, 3 июля, в западных, Киевской и Черниговской областях будет дождливо и свежо. В остальных регионах будет без осадков, сохранится сильная жара. В ночные часы прогнозируется +15 +20 градусов, днем ​​в западных и северных областях будет от +20 до +25, на остальной территории страны столбики термометров поднимутся до +33 +39 градусов.

В четверг, 4 июля, ночью существенных осадков не ожидается, а вот днем ​​местами по всей стране вероятны локальные дожди, местами возможны шквалы, 17 – 22 м/с. На западе и севере страны в ночное время ожидается областях ночью 13-20 градусов с отметкой "плюс", днем — ​​+2 +28. В центре, на юге и востоке продолжится жара: ночью будет +18 +23, днем синоптик прогнозирует ​​+33 +39 градусов.

В пятницу, 5 июля, дожди с грозами днем могут пройти ​​в северных и восточных регионах, на остальной территории без осадков. В ночные часы градусники будут показывать 15-20 градусов выше нуля, днем — ​​+23 +28. В центральных, южных и восточных областях воздух прогреется до 29-34 градусов с отметкой "плюс".

В субботу, 6 июля, в Украине будет сухо. Ночная температура воздуха прогнозируется на уровне 13-18 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до ​​+27 +32 градусов.

В воскресенье, 7 июля, утром и днем ​​в западных областях местами вероятны кратковременные дожди и грозы. При грозах иногда возможны шквалы, 15 – 20 м/с. В остальной части страны без осадков. Ночью будет 14-19 градусов тепла, в дневное время ожидается от ​​28 до 33 градусов с отметкой "плюс".

Ранее Кибальчич дал "Телеграфу" прогноз погоды до конца июля. Ожидается, что среднемесячные показатели температуры воздуха в Украине будут превышать многолетнюю норму в среднем на 2–3,5 градуса.