Часть страны раскалится до +39, а некоторые области освежат дожди: прогноз погоды до конца недели
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Страну ждут погодные контрасты
На значительную часть территорий Украины пришла африканская жара. Такая погода сохранится до конца недели, местами воздух раскалится до экстремальных +39 градусов.
По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, необычайно высокие температуры и отсутствие осадков ожидается в центре, на юге и востоке страны. В то же время жителей западных и северных регионов ожидает более умеренный климат с более приятными погодными условиями.
Во вторник, 2 июля, на западе страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, вечером они доберутся в Киевскую и Черниговскую области. На остальной территории страны будут жарко и сухо. Ночью столбики термометров будут показывать +17 +22 градуса. В дневные часы на западе будет 20-25 градусов тепла, на севере — 29-34 градуса выше нуля, а в центре, на юге и востоке воздух прогреется до +33 +38 "африканских" градусов
В среду, 3 июля, в западных, Киевской и Черниговской областях будет дождливо и свежо. В остальных регионах будет без осадков, сохранится сильная жара. В ночные часы прогнозируется +15 +20 градусов, днем в западных и северных областях будет от +20 до +25, на остальной территории страны столбики термометров поднимутся до +33 +39 градусов.
В четверг, 4 июля, ночью существенных осадков не ожидается, а вот днем местами по всей стране вероятны локальные дожди, местами возможны шквалы, 17 – 22 м/с. На западе и севере страны в ночное время ожидается областях ночью 13-20 градусов с отметкой "плюс", днем — +2 +28. В центре, на юге и востоке продолжится жара: ночью будет +18 +23, днем синоптик прогнозирует +33 +39 градусов.
В пятницу, 5 июля, дожди с грозами днем могут пройти в северных и восточных регионах, на остальной территории без осадков. В ночные часы градусники будут показывать 15-20 градусов выше нуля, днем — +23 +28. В центральных, южных и восточных областях воздух прогреется до 29-34 градусов с отметкой "плюс".
В субботу, 6 июля, в Украине будет сухо. Ночная температура воздуха прогнозируется на уровне 13-18 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +27 +32 градусов.
В воскресенье, 7 июля, утром и днем в западных областях местами вероятны кратковременные дожди и грозы. При грозах иногда возможны шквалы, 15 – 20 м/с. В остальной части страны без осадков. Ночью будет 14-19 градусов тепла, в дневное время ожидается от 28 до 33 градусов с отметкой "плюс".
Ранее Кибальчич дал "Телеграфу" прогноз погоды до конца июля. Ожидается, что среднемесячные показатели температуры воздуха в Украине будут превышать многолетнюю норму в среднем на 2–3,5 градуса.