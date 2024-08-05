На Земле бурлит сильная магнитная буря: когда она ослабеет

Астросиноптики прогнозируют красные дни

На Солнце растет новая группа пятен, которые могут в будущем повлечь сильные вспышки. Однако другие учёные говорят, что наша планета в лапах сильной магнитной бури.

Большая новая группа солнечных пятен появляется над краем Солнца. Активная область AR3780, вероятно, растет и представляет угрозу для сильных солнечных вспышек, как говорят ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"Для оценки его магнитной стабильности (или ее отсутствия) придется подождать, пока AR3780 станет более полно видимым с Земли", — говорят астросиноптики.

Магнитные бури на Земле 5-11 августа

В ближайшие дни, согласно графику, который обнародовал ресурс Meteoagent, ожидается однодневная магнитная буря 6 баллов.

Сейчас, 5 августа на Земле царит большой магнитный шторм 6 баллов. На следующий день, 6 августа, его сила упадет до минимальной солнечной активности.

После того, до конца недели, не прогнозируется каких-либо колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину вернется аномальная жара. Синоптики уже назвали даты.