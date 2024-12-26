Дроны погасили свет россиянам в Белгородской области (фото)

Досталось автомобилям и домам, они сильно повреждены

В среду, 25 декабря, после массированного обстрела Украины Белгородская область снова подверглась атаке дронов. В некоторых населенных пунктах исчез свет.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, в частности, среди официальных лиц информацию об атаке подтвердил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотники атаковали один район. Речь идет за Грайворонский район.

Он уточнил, что в результате сброса взрывных устройств была повреждена линия электропередач, в связи с чем ряд населенных пунктов остались без электроэнергии.

"Без света временно остаются жители сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселенные населенные пункты Безымянное и Новостроевка Вторая", — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

Кроме того, в Украине официально подтвердили удар по расположению пункта управления 810 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ в городе Львов. Он находился в заброшенном здании в указанном населенном пункте.

Также были попадания в городе Владикавказ (столица Северной Осетии, РФ) раздался взрыв в торговом центре "Алания Молл".

Ранее "Телеграф" писал, что под ударами дронов снова оказалась Чечня. В столице региона, городе Грозный, прогремели по меньшей мере 4-5 взрывов. Часть БПЛА взорвалась в районе расположения 2-го полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.