Дожди, грозы, туман и холод: какой будет погода в 5 крупнейших городах Украины в первый день недели

"Телеграф" расскажет, какая температура в регионах

В Украине с начала следующей недели будет облачно, местами пройдут дожди. В некоторых областях ночью упадет температура, а в Харькове ожидается туман.

"Телеграф" расскажет, какой будет погода в 5 крупнейших городах Украины. Прогноз касается Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова.

Погода в Киеве и области

В понедельник, 5 августа, днем в Киеве будет облачно. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен окончиться.

Температура воздуха в области:

днем — от +22 до +27;

ночью – от +12 до +17 градусов тепла.

Температура воздуха в Киеве:

днем — от +24 до +26;

ночью – от +15 до +17 градусов тепла.

Погода в Харькове и области

5 августа в Харьковской области пройдет небольшой кратковременный дождь, будет гроза и появится туман. Днем будет идти небольшой кратковременный дождь и гроза. В области будет северный ветер, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура воздуха в области:

днем — от +22 до +23;

ночью – от +13 до +18 градусов тепла.

Температура воздуха в Харькове:

днем — от +25 до +27;

ночью – от +15 до +17 градусов тепла.

Погода в Днепре и области

В понедельник, 5 августа, в Днепре будет облачно. Осадков синоптики не прогнозируют. Скорость ветра – до 5 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха в области:

днем — от +25 до +30;

ночью – от +14 до +19 градусов тепла.

Температура воздуха в Днепре:

днем — от +26 до +28;

ночью – от +16 до +18 градусов тепла.

Погода в Одессе и области

Завтра, 4 августа, в Одессе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В области также переменная облачность. Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. На автодорогах области видимость хорошая.

Температура воздуха в области:

днем — от +26 до +31;

ночью – от +14 до +19 градусов тепла.

Температура воздуха в Одессе:

днем — от +26 до +28;

ночью — от +17 до +19;

вода – от +15 до +16 градусов тепла.

Погода во Львове и области

5 августа во Львовской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и днем кратковременные дожди; грозы, местами град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с.

Температура воздуха в области:

днем — от +19 до +24;

ночью – от +12 до +17 градусов тепла.

Температура воздуха во Львове:

днем — от +20 до +22;

ночью – от +14 до +16 градусов тепла.

Кроме того, по прогнозам синоптика Наталки Диденко, в Украину через неделю, ориентировочно с 13-14 августа, вернется сильная жара. По ее данным, температура воздуха может достигать +32+37 градусов, кое-где выше.