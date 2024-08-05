На Землі вирує сильна магнітна буря: коли вона послабшає

Астросиноптики прогнозують червоні дні

На Сонці росте нова група пляма, які можуть в майбутньому спричинити сильні спалахи. Однак інші вчені кажуть, що наша планета в лапах сильної магнітної бурі.

Велика нова група сонячних плям з’являється над краєм Сонця. Активна область AR3780, ймовірно, зростає і вона становить загрозу для сильних сонячних спалахів, як кажуть вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Для оцінки його магнітної стабільності (або її відсутності) доведеться почекати, поки AR3780 стане більш повно видимим із Землі", — кажуть астросиноптики.

Магнітні бурі на Землі 5-11 серпня

Протягом найближчих днів, згідно з графіком, який оприлюднив ресурс Meteoagent, очікується одноденна магнітна буря 6 балів.

Наразі, 5 серпня, на Землі панує великий магнітний шторм 6 балів. Наступного дня, 6 серпня, його сила впаде до мінімальної сонячної активності.

Після того, до кінця тижня, не прогнозується будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну повернеться аномальна спека. Синоптики вже назвали дати.