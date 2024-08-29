На Солнце продолжаются вспышки: приведут ли они к магнитным бурям в эти дни

Есть обновленный график колебаний

На Солнце произошло пять вспышек разной мощности. Ученые говорят, что они почти не повлияют на нашу планету. Однако другие уверены, что Земля в лапах сильной магнитной бури.

Согласно данным ресурса Meteoprog, за последние сутки на светиле произошло четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М. Эти взрывы почти не влияют на геомагнитную погоду на Земле.

В то же время вспышка М 1,1 может стать причиной небольшого уровня радиозатемнения и солнечного радиационного шторма.

По прогнозу астросиноптиков, вероятность малого и большого геомагнитного шторма в течение 29 августа составляет 1%.

Тем временем на светиле растет 70 пятен.

Магнитные бури на Земле в течение 29 августа-1 сентября

Согласно графику "Предупреждения о солнечных вспышках и штормах", обнародованном в ресурсе Meteoagent, в течение последних дней августа и первых дней сентября ожидается сильная 5-балльная магнитная буря 29 августа.

Уже с 30 августа по 1 сентября не прогнозируется каких-либо колебаний выше 2-3 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой прогнозируется погода в Украине в последние дни лета.