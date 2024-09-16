Первые космические туристы, вышедшие в открытый космос, вернулись на землю: главные моменты миссии (фото, видео)

Целью полета были не развлечения

Члены миссии Polaris Dawn, запущенной 10 сентября 2024 г. из Космического центра Кеннеди во Флориде, успешно вернулись на Землю. Экипаж преследовал цель подняться на высоту примерно 875 миль (1408 километров), превысив предыдущие рекорды, установленные миссиями NASA Gemini.

В ходе полета состоялся первый коммерческий выход в открытый космос. Это сделали два члена экипажа, однако скафандры надевали все — воздух выпускался со всего корабля.

Экипаж совершил выход в открытый космос, используя разработанные SpaceX внекорабельные костюмы (EVA). Во время коммерческого выхода в космос в четверг люк капсулы Dragon был открыт полностью и вся команда была в безвоздушном пространстве. Командир миссии и предприниматель Джаред Айзекман вышел только по пояс, чтобы кратко протестовать новый скафандр SpaceX, а за ним вышла инженер SpaceX и ведущий инженер по космическим операциям Сара Гиллис.

Выход в космос на высоте 732,2 км над Землей

Гиллис, скрипачка с классическим образованием, также провела выступление на орбите. Это считается первым скрипичным выступлением в космосе. Сара Гиллис исполнила "Тему Рэй" из фильма "Звездные войны: Пробуждение силы". Кроме Гиллис, исполнявшей сольную партию песни на скрипке, в видео есть оркестры, исполняющие песню в разных уголках мира.

Кроме Айзекмана и Гиллиса на борту были бывший пилот ВВС США Скотт "Кидд" Потит и еще одна инженерка SpaceX Анна Менон. В ходе пятидневной миссии экипаж проводил различные научные эксперименты, направленные на понимание влияния космического полета на здоровье человека. Это исследование жизненно важно для подготовки длительных миссий к таким местам, как Луна и Марс. Также миссия включала первое в космосе испытание системы лазерной связи Starlink

Капсула с экипажем приземлилась в воду

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вулканическая активность на Луне могла завершиться значительно позже, чем считали ученые или даже продолжаться до сих пор. Это изменяет восприятие спутника планеты, ведь придется сдвинуть данные на миллиарды лет.