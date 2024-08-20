Роскошная суперяхта с британским мультимиллиардером затонула в Италии: что известно об этом судне (фото)

Майка Линча еще называют британским Биллом Гейтсом

Морское путешествие, которое должно было быть роскошным отдыхом, превратилось в настоящую трагедию у берегов Сицилии. Суперяхта Bayesian, на борту которой находились известные бизнесмены и их семьи, затонула во время мощного шторма.

Среди пассажиров оказались британский технологический магнат Майк Линч и председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, есть опасения, что некоторые пассажиры могли оказаться в ловушке внутри затонувшего судна.

Детали инцидента

Яхта находилась недалеко от побережья Портичелло, близ Палермо, когда ее неожиданно накрыл шторм. Сильный ветер сорвал судно с якоря, и оно быстро ушло под воду. Из 22 человек на борту удалось спасти 15, среди которых была годовалая девочка. Шесть человек, включая Майка Линча и его 18-летнюю дочь, считаются пропавшими без вести. Один человек, вероятно, повар яхты, погиб.

Поисковая операция

Спасательные службы продолжают поиски пропавших вторые сутки подряд. Водолазы работают на глубине 50 метров, пытаясь обнаружить тела погибших. Среди спасенных – жена Майка Линча. Пассажиры яхты были гражданами разных стран, включая Великобританию, Новую Зеландию, Шри-Ланку, Францию и Ирландию.

Майк Линч – выдающийся предприниматель

Майк Линч – известная фигура в мире технологий, в Британии его еще называют местным Биллом Гейтсом. Он является соучредителем компании Autonomy, разработавшей революционное программное обеспечение для анализа неструктурированных данных. После продажи Autonomy Линч основал венчурную компанию Invoke Capital, поддержавшую ряд успешных технологических стартапов. За свои достижения он был удостоен Ордена Британской империи и стал членом престижных научных обществ.

Суперяхта Bayesian: технические характеристики и цена

Bayesian – это не просто яхта, а настоящий плавучий дворец. Длина судна достигает 70 метров, что позволяет разместить на борту до 12 гостей в шести роскошных каютах. Яхта оснащена современными технологиями, включая стабилизаторы для комфортного плавания даже в неспокойном море. На борту есть спа-салон, тренажерный зал, джакузи на палубе и даже небольшой кинотеатр. Стоимость такого судна может достигать 100 миллионов долларов, а его ежегодное обслуживание стоит около 10% этой суммы.

Также ранее "Телеграф" писал, как выглядит яхта Медведчука изнутри. Арестованное судно находится в Хорватском городе Трогир.