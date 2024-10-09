Такого здесь не видели десятилетия – пустыня Сахара ушла под воду (фото, видео)

Дожди не только наполнили подземные водоносные горизонты, но и привели к стихийным бедствиям.

В Марокко и других африканских странах на пустыню Сахара обрушились проливные дожди и ее затопило. Таких ливней здесь не видели уже несколько десятилетий. Обильные осадки даже наполнили высохшие пустынные озера. Дожди шли в течение августа и сентября. Вода принесла не только жизнь — из-за наводнений в Марокко погибли по меньшей мере 20 человек.

Об этом пишет АР. В управлении метеорологии Марокко сообщили, что подобных дождей не было от 30 до 50 лет. Озеро Ирики между регионами Загора и Папы снова полно воды – это показывают изображения со спутников.

Это изображение, полученное одним из спутников Copernicus Sentinel-2, показывает серию эфемерных лагун, образованных после проливных дождей в Эрг-Шебби, Марокко. Обильные дожди последних недель вызвали разливы рек, таким образом наполнив одно из самых засушливых мест на Земле.

Озера в Сахаре со спутника

До этого страну накрыло шесть лет засухи. Невероятно, большое количество осадков сможет наполнить подземные водоносные горизонты, и фермерам будет легче. В будущем большее количество воды в пустыне Сахары может повлечь за собой настоящее изменение климата : будет больше испарения вода будет в воздухе и это может повлечь за собой грозы в отдельных регионах.

Пустыня исполнилась "реками"/ Фото AP

От наводнений и ливней пострадали люди не только в Марокко. Внезапный приток воды вызвал серьезные наводнения в нескольких странах, в частности в Чаде и Нигерии. Только в Чаде этим летом около 1,5 миллиона человек пострадали от наводнения.

Причинами дождей в пустыне могут быть смещения к северу Межтропической зоны конвергенции (ITCZ), внетропический циклон над Атлантическим океаном и общие климатические изменения планеты.

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