Такого здесь не видели десятилетия – пустыня Сахара ушла под воду (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 797
Дожди не только наполнили подземные водоносные горизонты, но и привели к стихийным бедствиям.
В Марокко и других африканских странах на пустыню Сахара обрушились проливные дожди и ее затопило. Таких ливней здесь не видели уже несколько десятилетий. Обильные осадки даже наполнили высохшие пустынные озера. Дожди шли в течение августа и сентября. Вода принесла не только жизнь — из-за наводнений в Марокко погибли по меньшей мере 20 человек.
Об этом пишет АР. В управлении метеорологии Марокко сообщили, что подобных дождей не было от 30 до 50 лет. Озеро Ирики между регионами Загора и Папы снова полно воды – это показывают изображения со спутников.
Это изображение, полученное одним из спутников Copernicus Sentinel-2, показывает серию эфемерных лагун, образованных после проливных дождей в Эрг-Шебби, Марокко. Обильные дожди последних недель вызвали разливы рек, таким образом наполнив одно из самых засушливых мест на Земле.
До этого страну накрыло шесть лет засухи. Невероятно, большое количество осадков сможет наполнить подземные водоносные горизонты, и фермерам будет легче. В будущем большее количество воды в пустыне Сахары может повлечь за собой настоящее изменение климата : будет больше испарения вода будет в воздухе и это может повлечь за собой грозы в отдельных регионах.
От наводнений и ливней пострадали люди не только в Марокко. Внезапный приток воды вызвал серьезные наводнения в нескольких странах, в частности в Чаде и Нигерии. Только в Чаде этим летом около 1,5 миллиона человек пострадали от наводнения.
Причинами дождей в пустыне могут быть смещения к северу Межтропической зоны конвергенции (ITCZ), внетропический циклон над Атлантическим океаном и общие климатические изменения планеты.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что позеленела Антарктида — на ранее скованном льдом берегу массово начал разрастаться мох. Это может навредить местным видам животных.