Антарктида стремительно "зеленеет": ученые объяснили, почему в этом нет ничего хорошего (фото)

Будущее материка может кардинально измениться в ближайшем будущем

Антарктида для многих известна как континент, скованный вечной мерзлотой, покрытый толстым слоем снега и заселенный пингвинами. Однако вполне вероятно, что будущим поколениям придется существенно пересмотреть свои представления.

Виной тому глобальное потепление, из-за которого Антарктида стремительно становится зеленой. Об этом говорится в исследовании, обнародованном в журнале Nature Geoscience.

Ученые провели анализ спутниковых данных с 1986 по 2021 год и сравнили площадь, которая была покрыта зеленым мхом и другими растениями. Оказалось, что она разрослась с 0,863 квадратного километра до 11,947 квадратного километра. Хотя двенадцать квадратных километров может показаться не настолько уж и большой цифрой, но важно учесть, что темпы озеленения ускорились на 33% в период с 2016 по 2021 годы

"Скорость изменений в крайне изолированной, крайне уязвимой области вызывает тревогу", — рассказал автор исследования, ученый-эколог из Эксетерского университета (Великобритания) Томас Роланд.

Авторы исследования отмечают, что в настоящее время флора континента представлена в основном мхами, однако их жизненный цикл насытит каменистую почву питательными веществами, что сделает ее благоприятной средой для некоторых холодостойких инвазивных видов.

Собственно вопрос увеличения биоразнообразия и возможности проникновения инвазивных видов на континент наиболее беспокоит ученых. Дело в том, что местные виды смогли выжить там лишь благодаря адаптации к экстремальным условиям. Их смягчение откроет путь для более прогрессивных видов, которые попросту вытеснят эндемиков из их среды обитания и приведут если не к вымиранию, то к значительному сокращению популяции.

Примечательно, что подобная ситуация уже происходила в Австралии, где завезенные кошки привели к полному уничтожению по меньшей мере 27 локальных видов. Кроме того, из-за этого еще около сотни видов мелких млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и амфибий оказались на грани исчезновения.

Стоит отметить, что Антарктида не всегда была скованной льдами. Около 100 миллионов лет назад, в средине Мелового периода, она была покрыта лесами, а ее климат больше напоминал субтропический. Это делало континент хорошим местом для жизни большого количества динозавров и множества других видов. В промерзшую пустыню Антарктида начала превращаться лишь около 34 миллионов лет назад, во время эоценового похолодания.

Как сообщалось ранее, нашествие инвазивных видов не единственное, что угрожает эндемикам. Например, в апреле на континенте обнаружили опасную форму гриппа, которая может быть опасной для местных птиц.